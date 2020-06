Robert Downey Jr. appare a sorpresa durante il panel di Perry Mason dell'ATX TV Festival

Robert Downey Jr. è apparso a sorpresa durante il panel della serie Perry Mason, di cui è produttore, organizzato dall'ATX TV Festival, come dimostra il video condiviso online.

Il filmato mostra l'entrata in scena della star della Marvel avvenuta durante gli ultimi minuti dell'evento online.

NEW! Robert Downey Jr and Susan Downey !



Perry Mason Panel! pic.twitter.com/U5kCEU6mls — Team Downey 🎩 (@TeamDowney1965) June 6, 2020

In occasione dell'edizione virtuale dell'evento annuale dedicato alle serie tv c'è stato spazio per un incontro con il cast e i produttori della nuova serie in arrivo il 21 giugno su HBO. Robert Downey Jr. è entrato in scena per rispondere all'ultima domanda del moderatore dichiarando: "Risponderò io a questa. Sono rimasto ad aspettare per 92 minuti".

L'attore, coinvolto come produttore di Perry Mason insieme alla moglie Susan, ha dichiarato: "Il progetto non avrebbe potuto finire in mani migliori e per questo sono davvero grato".

Robert, con il suo ormai apprezzato senso dell'umorismo, ha aggiunto: "Rimanendo seduto qui tutto il tempo ho potuto in realtà capire di cosa parla la serie, quindi grazie".

Susan Downey aveva in precedenza spiegato come aveva iniziato a lavorare al progetto circa cinque anni fa, cercando di trovare un approccio nuovo all'iconico personaggio.

Nel ruolo che inizialmente era stato ideato per suo marito c'è ora Matthew Rhys e l'attore ha raccontato: "Mi hanno presentato questa versione davvero dark di Mason, che aveva un passato davvero complicato, è un outsider, aspetto che penso sia davvero interessante. Viene mostrato molto del suo passato, si parla del fatto che sia un veterano della seconda Guerra mondiale, dei suoi problemi in famiglia, delle tensioni che ci sono a Los Angeles, ha molto da affrontare".