Robert De Niro: vacanze in Francia e compleanno con una donna misteriosa

Robert De Niro è stato fotografato in vacanza in Francia in compagnia di una donna misteriosa: al momento, l'uomo sta divorziando dalla moglie, Grace Hightower

Robert De Niro ha festeggiato il suo 78esimo compleanno in Francia alimentando voci di corridoio di natura sentimentale. L'attore è stato fotografato in compagnia di una misteriosa donna. Nella giornata di ieri il protagonista di Taxi Driver ha compiuto 78 anni e attualmente è impegnato con la procedura di divorzio dalla moglie, Grace Hightower.

Come riportato da Fox News, Robert De Niro è stato fotografato in Francia, all'uscita dell'hotel Eden Roc, in compagnia di una donna misteriosa e mano nella mano con lei. Negli scatti fotografici, i due appaiono in sintonia e pronti a darsi vicendevole sostegno. Robert De Niro e Grace Hightower si sono frequentati per ben dieci anni prima di sposarsi nel 1997. La coppia si è ufficialmente separata nel 2017 dopo una serie di anni trascorsi tra alti e bassi.

Recentemente, un rappresentante legale di Robert De Niro ha dichiarato che l'attore sta attraversando una crisi economica a causa dello stile di vita di Grace Hightower. Caroline Krauss, legale dell'attore, ha detto: "De Niro ha 78 anni e, a quest'età, non dovrebbe essere costretto ad accettare qualsiasi lavoro e a lavorare 6 giorni su 7 per 12 ore al giorno. Quando si fermerà? Nel momento in cui la passione di sua moglie per gli abiti firmati e costosi sarà terminata".

Lo scorso maggio, Robert De Niro ha patito una strappo muscolare alla coscia durante le riprese di Killers of the Flower Moon, l'ultimo film diretto da Martin Scorsese. Nel corso di un'intervista con IndieWire, l'attore ha raccontato: "Ho avuto uno stiramento al muscolo quadricipite. Stavo semplicemente camminando e sono precipitato a terra. Il dolore è stato assai intenso e ora devo curarmi. Sono cose che succedono... Specialmente a quest'età! Si dev'essere preparati per affrontare eventi del genere".