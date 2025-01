Robert De Niro alla ricerca della verità nel trailer di Zero Day

È stato diffuso il primo trailer ufficiale di Zero Day, la nuova miniserie Netflix che vede Robert De Niro nei panni di un ex presidente degli Stati Uniti.

Robert De Niro torna a interpretare un ruolo di grande prestigio in Zero Day, la nuova miniserie Netflix che debutterà il 20 febbraio. Nel primo trailer ufficiale, appena pubblicato, vediamo l'attore nel ruolo di George Mullen, un ex presidente degli Stati Uniti chiamato a fare i conti con un devastante attacco informatico che ha messo il paese in ginocchio, causando la morte di migliaia di persone e il collasso delle istituzioni.

Trama e cast di Zero Day

La trama si concentra sulla ricerca della verità, mentre Mullen, costretto ad affrontare i suoi oscuri segreti, si trova nel bel mezzo di una lotta di potere che coinvolge non solo il governo ma anche Wall Street. La miniserie solleva domande fondamentali: come possiamo scoprire la verità in un mondo in crisi? E quanto delle forze che ci circondano sono frutto della nostra immaginazione, alimentate da teorie cospiratorie e disinformazione?

Creata da Eric Newman, che ha sempre considerato De Niro un suo grande idolo, Zero Day è una serie ambiziosa che esplora temi di potere, verità e controllo. Newman, insieme a Noah Oppenheim e Michael S. Schmidt, ha co-creato il progetto, con Jonathan Glickman come produttore esecutivo e Lesli Linka Glatter, regista di episodi, a completare il team di produzione. Glatter è una veterana con una carriera che include serie come Mad Men, Homeland, True Blood, e The Walking Dead.

Il cast di Zero Day è di altissimo livello e include nomi come Angela Bassett, Lizzy Caplan, Jesse Plemons, Joan Allen, Connie Britton, Matthew Modine, Bill Camp, Dan Stevens, Gaby Hoffmann, Clark Gregg e McKinley Belcher III, pronti a dare vita a un racconto avvincente e pieno di suspense.