Robert De Niro va alla ricerca della verità nelle foto della serie Zero Day

Netflix ha condiviso le prime foto della serie Zero Day, in arrivo il 20 febbraio 2025, con star Robert De Niro.

Il progetto è stato creato e prodotto da Eric Newman che, nel 2023, aveva dichiarato di essere sempre stato un enorme fan dell'attore, potendo quindi realizzare così un suo sogno grazie alla possibilità di lavorare con lui.

Il cast di Zero Day

La serie sarà composta da sei episodi della durata di un'ora. Nel cast di Zero Day, oltre a Robert De Niro, ci sono anche Angela Bassett, Lizzy Caplan, Jesse Plemons, Joan Allen, Connie Britton, e Matthew Modine. Tra le guest star spazio invece a Bill Camp, Dan Stevens, Gaby Hoffmann, Clark Gregg, e McKinley Belcher III.

Ecco le foto dei protagonisti:

Il protagonista della serie

Angela Bassett nel ruolo del presidente Mitchell

George Mullen parla con la stampa

De Niro e Bassett in una scena insieme

I protagonisti della serie

De Niro in una scena con Joan Allen

Una foto di Lizzy Caplan

Un'immagine di Dan Stevens

Jesse Plemons insieme a Clark Gregg

Cosa racconterà Zero Day

Eric Newman e Noah Oppenheim hanno co-creato e prodotto la serie insieme a Michael S. Schmidt. Nel team della produzione ci sono poi De Niro, Jonathan Glickman e Lesli Linka Glatter, che ha diretto le puntate dopo aver lavorato dietro la macchina da presa di show come Mad Men, Homeland, Twin Peaks, Grey's Anatomy, The Good Wife, True Blood e The Walking Dead.

Le 70 migliori Serie TV Netflix da vedere a Novembre 2024

Zero Day si pone le domande che ci facciamo tutti: come troviamo la verità in un mondo in crisi e che sembra essere fatto a pezzi da forze che non possiamo controllare? E in un'epoca piena di teorie sulle cospirazioni e sotterfugi, quanto di queste forze è frutto di ciò che facciamo, forse persino della nostra immaginazione?

Al centro della trama ci sarà l'ex presidente degli Stati Uniti George Mullen (De Niro), a capo della Commissione Zero Day che deve trovare i colpevoli di un cyber attacco che ha causato caos in tutta la nazione e ha portato alla morte di migliaia di persone. Muller andrà alla ricerca della verità dovendo inoltre confrontarsi con i propri segreti oscuri, il tutto mentre ciò che ama di più al mondo è a rischio, si diffonde la disinformazione e c'è in corso una lotta per il potere, anche a Wall Street e al governo.