Robert Benton, regista di Kramer contro Kramer, è morto a 92 anni

Robert Benton, regista di film come Kramer contro Kramer e Gangster Story, è morto all'età di 92 anni nella giornata di domenica 11 maggio 2025.

La triste notizia è stata confermata da Marisa Forzano, sua assistente e manager, con un comunicato rilasciato al New York Times.

La carriera del regista

Robert Benton era nato a Waxahachie, in Texas. Negli anni '60 aveva ottenuto un lavoro al magazine Esquire.

La prima sceneggiatura firmata dall'artista è stata quella di Gangster Story, scritta insieme a David Newman che ha poi collaborato più volte con il regista.

Il film ha ottenuto una nomination agli Oscar come Miglior Sceneggiatura Originale, oltre ad altre otto candidature che hanno portato alla vittoria nelle categorie Migliore Attrice Non Protagonista e Miglior Fotografia.

Benton aveva poi firmato anche la sceneggiatura di Superman, il film del 1978 con star Christopher Reeve. Nel 1979 Robert aveva diretto Kramer contro Kramer che ha vinto cinque Oscar, tra cui quelli come Miglior Regista e Miglior Sceneggiatura non originale.

Tra i suoi film successivi ci sono Le stagioni del cuore con star Sally Field e ambientato proprio a Waxahachie, la città in cui era nato il filmmaker.

Benton ha poi diretto Nadine, un amore a prova di proiettile con Jeff Bridges, Billy Bathgate - A Scuola di Gangster con Dustin Hoffman come protagonista, La vita a modo mio con star Paul Newman, Twilight, La macchia umana con Nicole Kidman, e il suo ultimo impegno dietro la macchina da presa Feast of Love, arrivato nelle sale nel 2007.