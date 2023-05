Rob Marshall svela, dopo La Sirenetta, su quale progetto vorrebbe lavorare

Rob Marshall ha svelato quale è il suo sogno come regista durante la promozione del film live-action La Sirenetta, in arrivo tra pochi giorni nelle sale di tutto il mondo.

Il filmmaker, intervistato da ComicBook, ha raccontato quali sono le sue aspirazioni dietro la macchina da presa.

Le dichiarazioni di Rob Marshall

Il regista Rob Marshall ha raccontato: "Svilupperò qualcosa. Non sono certo di cosa sarà, ma è interessante. Una parte di me vuole creare un musical originale".

Il filmmaker ha sottolineato: "L'ho fatto con Il ritorno di Mary Poppins, ed è stato elettrizzante poterlo fare perché ciò che accade è che non devi adattare qualcosa andato in scena a teatro".

Marshall ha aggiunto: "La sirenetta è stato creato come un musical animato costruito per il cinema. E in parte penso che forse quello sia l'approccio giusto, ovvero creare qualcosa di originale".

La Sirenetta di Halle Bailey sarà "molto moderna" secondo Rob Marshall

Il film live-action La Sirenetta

Il film è interpretato dalla cantante e attrice Halle Bailey nel ruolo di Ariel; Jonah Hauer-King nel ruolo del principe Eric; Noma Dumezweni nei panni della regina Selina; Art Malik nel ruolo di Sir Grimsby; con il vincitore del premio Oscar Javier Bardem nel ruolo di Re Tritone; e con la due volte candidata all'Academy Award Melissa McCarthy nel ruolo di Ursula.

La Sirenetta è diretto dal candidato all'Oscar Rob Marshall, con una sceneggiatura del due volte candidato all'Oscar David Magee. Le musiche delle canzoni sono composte dal pluripremiato agli Academy Award Alan Menken, con i testi di Howard Ashman e i nuovi testi del tre volte vincitore del Tony Award Lin-Manuel Miranda. Il film è prodotto da Marc Platt, Lin-Manuel Miranda, John DeLuca e Rob Marshall, mentre Jeffrey Silver è il produttore esecutivo.