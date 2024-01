Rob Lowe dà un consiglio a Robert Downey Jr: 'Se ti rivogliono nel MCU fatti pagare miliardi di dollari'

Robert Downey Jr. ha detto addio al ruolo di Iron Man e il suo amico e collega Rob Lowe gli ha offerto un consiglio nel caso in cui la Marvel cercasse di riportarlo sul set: chiedere miliardi di dollari.

Durante un episodio del podcast Literally! c'è stato infatti modo di parlare dell'esperienza nel MCU e sul periodo successivo ad Avengers: Endgame.

Un consiglio da amico

Avengers: Endgame, un primo piano di Robert Downey Jr.

Durante la conversazione con Rob Lowe, il telefono di Robert Downey Jr. ha squillato, spingendo il conduttore a chiedere: "Si tratta di qualche roba della Marvel? Dirai degli scoop?". L'ex interprete di Tony Stark ha risposto ironicamente: "Non ancora".

Rob ha colto l'occasione per proporsi in caso ci fosse la necessità di compiere delle negoziazioni: "Sai cosa ti dico? Quel telefono suonerà e voglio essere presente in quella chiamata. Voglio negoziare per te. So quale dovrebbe essere il tuo accordo".

Lowe ha proseguito offrendo il suo punto di vista: "Ecco quello che devi fare. Dici: 'Tornerò e interpreterò Tony Stark per voi, visto che avete rovinato tutto. Ma voglio miliardi di dollari. So quale dovrebbe essere quella cifra, e voglio il primo dollaro lordo di ogni film successivo'. Questo è quello che farei".

Robert ha risposto alla proposta ridendo e sottolineando: "Sembra piuttosto ostile!".

Iron Man e i mille volti di Robert Downey Jr.

Il post MCU

Downey Jr. ha voluto ricordare che nel MCU ha offerto alcune delle sue migliori interpretazioni, ma "sono passate un po' inosservate a causa del genere".

Commentando il flop ai box office di Dolittle, la star del cinema ha inoltre dichiarato che gli è stato utile perché lo ha privato delle sue certezze e sicurezze su cui si appoggiava, costringendolo a mettersi di nuovo alla prova.