Roast in Peace 2: chi c'è nel cast della prossima stagione, da Fedez ad Asia Argento

Su Prime Video è ancora tempo di funerali perchè è ancora tempo di Roast in Peace: il comedy show più irriverente guidato da Michela Giraud si prepara infatti alla seconda stagione, di cui è stato annunciato oggi il cast completo.

Cinque nuove celebrità, cinque "defunti" d'eccezione sono pronti a farsi seppellire dalle risate, alcuni di loro anche ad alto tasso di permalosità. Sono Fedez, Alessandro Borghese, Simona Ventura, Giuseppe Cruciani e Asia Argento, che hanno già fatto il loro ingresso ufficiale nello show grazie al primo video diffuso via social.

I "Vip defunti" di Roast in Peace 2

A sfidarsi per l'elogio funebre più sarcastico saranno comici spietati. Max Angioni e Martina Catuzzi prenderanno il posto di Edoardo Ferrario e Beatrice Arnera, confermati Eleazaro Rossi e Stefano Rapone (vincitore della prima edizione). Non ci saranno neppure Corrado Nuzzo e Maria Di Biase, ma al loro posto arriverà la sorpresa di stagione: l'inconsolabile, un ospite speciale, molto vicino al "Vip defunto" che interverrà per un ultimo saluto. Come nella stagione precedente, a vincere sarà il comico più cattivo.

Prodotto da Stand By Me in collaborazione con Prime Video, Roast in Peace 2 non ha ancora una data di debutto ufficiale, ma, considerando che la produzione dello show si è verosimilmente già conclusa, potrebbe essere disponibile in piattaforma tra ottobre e novembre.

La prima stagione di Roast in Peace è sempre disponibile in streaming per gli abbonati alla piattaforma Prime Video. I Vip "roastati" in quell'occasione erano stati Selvaggia Lucarelli, Elettra Lamborghini, Roberto Saviano e Francesco Totti.