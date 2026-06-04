Roast in Peace 2: chi c'è nel cast della prossima stagione, da Fedez ad Asia Argento

Prime Video ha annunciato il cast completo di Roast in Peace 2, seconda stagione dell'irriverente comedy show condotto da Michela Giraud

Il cast di comici di Roast in Peace 2
NOTIZIA di 04/06/2026

Su Prime Video è ancora tempo di funerali perchè è ancora tempo di Roast in Peace: il comedy show più irriverente guidato da Michela Giraud si prepara infatti alla seconda stagione, di cui è stato annunciato oggi il cast completo.

Cinque nuove celebrità, cinque "defunti" d'eccezione sono pronti a farsi seppellire dalle risate, alcuni di loro anche ad alto tasso di permalosità. Sono Fedez, Alessandro Borghese, Simona Ventura, Giuseppe Cruciani e Asia Argento, che hanno già fatto il loro ingresso ufficiale nello show grazie al primo video diffuso via social.

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I "Vip defunti" di Roast in Peace 2

A sfidarsi per l'elogio funebre più sarcastico saranno comici spietati. Max Angioni e Martina Catuzzi prenderanno il posto di Edoardo Ferrario e Beatrice Arnera, confermati Eleazaro Rossi e Stefano Rapone (vincitore della prima edizione). Non ci saranno neppure Corrado Nuzzo e Maria Di Biase, ma al loro posto arriverà la sorpresa di stagione: l'inconsolabile, un ospite speciale, molto vicino al "Vip defunto" che interverrà per un ultimo saluto. Come nella stagione precedente, a vincere sarà il comico più cattivo.

Prodotto da Stand By Me in collaborazione con Prime Video, Roast in Peace 2 non ha ancora una data di debutto ufficiale, ma, considerando che la produzione dello show si è verosimilmente già conclusa, potrebbe essere disponibile in piattaforma tra ottobre e novembre.

La prima stagione di Roast in Peace è sempre disponibile in streaming per gli abbonati alla piattaforma Prime Video. I Vip "roastati" in quell'occasione erano stati Selvaggia Lucarelli, Elettra Lamborghini, Roberto Saviano e Francesco Totti.