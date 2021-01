Road Hauks Motori da Paura, clip esclusiva della serie con l’esperto d’auto Kenny Hauk

Ecco in esclusiva una clip della serie Road Hauks: Motori da Paura dove ogni settimana Kenny Hauk, ci accompagna alla scoperta dei veicoli d'epoca più impensati: la serie arriva su Blaze (canale 124 di Sky) da giovedì 21 gennaio alle 21.50 in prima visione assoluta

In Road Hauks: Motori da Paura, la serie della quale vi presentiamo una video clip esclusiva, lo "storico del motore" Kenny Hauk ci guida alla scoperta di quei veicoli d'epoca abbandonati in garage che necessitano di un restauro. Road Hauks: Motori da Paura arriva su Blaze (canale 124 di Sky) da giovedì 21 gennaio alle 21.50 in prima visione assoluta

Nella video clip che potete vedere sopra Kenny Hauk ed il suo team ci mostrano il loro lavoro: questa volta si tratta di trasformare una Jeep, il loro obiettivo è che alla fine "dovrà essere difficile distinguerla da un aeroplano".

Kenny Hauk è un vero proprio mago dei motori. Riesce a trasformare un qualsiasi rottame a quattro ruote in un gioiello d'epoca. Kenny, proprietario e fondatore della Hauk Designs, con la sua crew di meccanici e costruttori esperti, costruisce veicoli unici prendendo ispirazione da stili e design provenienti dal passato americano. Kenny sa che ogni veicolo ha una sua storia da raccontare. È per questo motivo che il suo lavoro si differenzia da tantissimi altri meccanici. Ogni restauro di Hauk prende sempre in considerazione le tecniche e i materiali del tempo in cui l'auto venne ideata e costruita.

Kenny Hauk proviene da una famiglia di costruttori. Sin da piccolo, suo padre Ken gli ha insegnato il valore di una lavorazione di qualità e l'attenzione per i dettagli. Kenny ha trascorso la sua adolescenza nel campo dell'edilizia ed il suo mezzo di trasporto ai tempi era una Jeep Wrangler. Così è iniziata la sua passione per i "fuoristrada" ed ha iniziato a pensare a come migliorare le capacità del suo veicolo e ad acquistarne gli accessori. In questo modo, raccogliendo i pezzi di cui aveva bisogno nel garage dei suoi genitori, ha incominciato a dedicarsi alla progettazione di prodotti di alta qualità per il mercato del fuoristrada. All'inizio molti clienti erano i suoi amici che gli chiedevano parti personalizzate per i loro truck. Successivamente Kenny si è cimentato nella costruzione di alcuni tra i migliori 4x4 "chiavi in mano" del pianeta.

Road Hauks: Motori da Paura arriva su Blaze (canale 124 di Sky) da giovedì 21 gennaio alle 21.50, in prima visione assoluta. Nella serie l'esperto d'auto Kenny Hauk accompagna gli spettatori alla scoperta dei veicoli d'epoca più impensati abbandonati in garage malridotti.