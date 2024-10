Road Diary: Bruce Springsteen and The E Street Band, il trailer del documentario sul tour del Boss

Il 25 ottobre arriverà in streaming su Disney+ il documentario Road Diary: Bruce Springsteen and the E Street Band, ecco il trailer.

L'atteso progetto dedicato al dietro le quinte del tour mondiale del Boss sarà presentato in anteprima alla diciannovesima edizione della Festa del Cinema di Roma nella sezione Freestyle Arts.

Il documentario

Thom Zimny torna a collaborare con Bruce Springsteen in occasione del documentario che permetterà di dare uno sguardo approfondito sulla creazione delle esibizioni live della band. Per la gioia dei fan sullo schermo di vedranno quindi dei filmati realizzati durante le prove, oltre a momenti speciali del backstage e le interviste all'icona della musica americana e alla band.

Per la prima volta in assoluto si potranno vedere le riprese professionali del tour 2023-2024, seguendo la band in un processo di preparazione unico nel suo genere, e nelle esibizioni di fronte a centinaia di migliaia di persone in tutti i continenti.

Ecco il trailer:

Road Diary: Bruce Springsteen and The E Street Band è prodotto da Bruce Springsteen, Jon Landau, Thom Zimny, Adrienne Gerard e Sean Stuart.

Il documentario in arrivo in esclusiva streaming su Disney+ si inserisce sulla scia di progetti biografici come Born to Run, Springsteen on Broadway, Western Stars e Letter to You. Il progetto, infatti, permetterà di scoprire nuovi dettagli della carriera del cantautore e ascoltare gli aneddoti, le testimonianze e i ricordi dei membri dell'E Street Band, che lo accompagnano in questo memorabile tour in tutto il mondo di cui, proprio oggi, sono state annunciate nuove date in programma nel 2025.