R. Kelly, il rapper accusato di aver abusato di un adolescente conosciuto al McDonald's

Nuove accuse di abusi sessuali per R. Kelly che coinvolgono un adolescente conosciuto al McDonald's: secondo la CNN i fatti risalgono al 2006 e si sarebbero svolti nella città di Chicago.

Dal 2002 R. Kelly affronta accuse per reati sessuali, nessuna della quale ha portato a una sua condanna e dalle quali si è sempre dichiarato innocente. La star di 'I Believe I Can Fly', colonna sonora del film d'animazione Space Jam, alla vigilia della sua esibizione alle Olimpiadi Invernali del 2002 fu coinvolto in uno scandalo sessuale a causa di un video che lo vedeva impegnato in un rapporto sessuale con una minorenne. Un errore nel mandato di perquisizione degli agenti della contea di Polk salvò R. Kelly dal carcere, ma al rapper fu vietato di cantare alla cerimonia di apertura di Salt Lake City 2002.

Ora i pubblici ministeri di Brooklyn accusano Robert Sylvester Kelly di aver abusato di un ragazzo di 17 anni conosciuto a Chicago nel 2006, in uno dei pub della catena di fast food McDonald's. La CNN, che ha riportato la notizia, ha sottolineato che R. Kelly ad agosto dovrà rispondere di sfruttamento sessuale minorile, realizzazione di immagini indecenti riguardanti minori, racket e ostruzione alla giustizia in un tribunale di New York.

R. Kelly è stato chiamato a giudizio per accuse che coinvolgono sei donne e ragazze e il Pubblico Ministero vuole portare sul banco dei testimoni anche il ragazzo di 17 anni che il cantante portò nel suo studio dopo un incontro nel fast food. L'accusa ha chiesto al giudice di poter far visionare questa testimonianza alla giuria e di poter allegare prove che dimostrano il coinvolgimento del rapper in abusi fisici e minacce al fine di "mantenere il controllo su donne e ragazze" con cui aveva intrattenuto rapporti sessuali. Il giudice entrò il 9 agosto deciderà se ammettere queste testimonianze e queste prove.