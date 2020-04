R#J: Diego Tinoco e Siddiq Saunderson nella nuova versione di Romeo e Giulietta

Diego Tinoco e Siddiq Saunderson, star delle serie tv On My Block e Wu-Tang: An American Saga, saranno due dei protagonisti del film R#J, un adattamento contemporaneo del racconto di Romeo e Giulietta che verrà prodotto da Rimur Bekmambetov e Igor Tsay.

Il dramma di William Shakespeare sarà ambientato nell'epoca dei social media e offrirà un approccio "nuovo" alla famosa storia d'amore.

La regia del film sarà di Carey Williams che ha firmato la sceneggiatura in collaborazione con Rickie Castaneda.

Diego Tinoco avrà la parte di Tebaldo, Siddiq Saunderson interpreterà Mercuzio, Camaron Engels (Malibu Rescue) avrà il ruolo di Romeo, Francesca Noel (Selah and the Spades) apparirà nei panni di Juliet, e RJ Cyler (Power Rangers) sarà infine Benvolio. Il film sarà prodotto da Bekmambetov e Tsay tramite la nuova casa di produzione Interface Films.

R#J racconterà la storia usando, come accaduto in Unfriended e Searching, il punto di vista degli schermi degli smartphone e dei computer.