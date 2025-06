Ritorno a Las Sabinas, anticipazioni 13 giugno: Miguel e Esther prendono una decisione che sconvolge tutti

Nel prossimo episodio della soap spagnola in onda su Rai 1: Per sfuggire alle continue intromissioni di Paca e alle tensioni familiari, Miguel ed Esther prendono una decisione inaspettata

Ritorno a Las Sabinas prosegue domani venerdì 13 giugno con un nuovo episodio in onda come sempre alle 16:00 su Rai 1 e in streaming su RaiPlay. In questa puntata di Regreso a Las Sabinas, questo il titolo originale della soap: Paca si lascia andare alle emozioni e rievoca la figura di Laura, madre scomparsa di Gracia e Paloma.

Nell'episodio precedente

Paca si intromette continuamente nei preparativi delle nozze tra Esther e Miguel e questo la porta a scontrarsi con sua figlia. Gracia, dopo aver confessato a Paloma i suoi sentimenti per l'ex fidanzato, decide di non partecipare al matrimonio. La notizia manda in crisi la futura sposa, che si convince che la donna sia ancora innamorata di Miguel.

Nel frattempo, Martina chiede aiuto a Daniel perchè sospetta che Núñez le nasconda qualcosa sull'omicidio di Óscar. Tornato alla sua postazione, il poliziotto si accorge che qualcuno è entrato nel suo computer. Intanto Emilio sceglie di aiutare in segreto suo nipote Lucas a risolvere alcuni problemi, agendo all'insaputa della madre del ragazzo.

Anticipazioni di Ritorno a Las Sabinas: Gracia scopre che Lucas è vittima di bullismo

Per porre fine alle continue intromissioni di Paca e alle frequenti liti tra madre e figlia, Miguel ed Esther prendono una decisione improvvisa che spiazza tutti: si recano in Comune e si sposano in gran segreto, senza informare nessuno, nemmeno le loro madri. La reazione di queste ultime e degli amici della coppia è molto forte, soprattutto perché tutti si erano preparati a partecipare al matrimonio. Tutti, tranne Gracia, che aveva deciso di non presenziare al ricevimento a causa dei sentimenti contrastanti che prova verso Miguel.

Nel frattempo, Manuela inizia a sospettare di Núñez, convinta che l'uomo sappia molto di più sull'omicidio di Óscar di quanto non voglia ammettere. La tenace poliziotta ha chiesto aiuto a Daniel, ma ora che Núñez ha scoperto che qualcuno ha avuto accesso al suo computer, Martina potrebbe pagare caro il prezzo di questa iniziativa.

Negli ultimi tempi, Paca sta mostrando un lato più sensibile rispetto a quello a cui ci aveva abituati in precedenza. Parlando con Paloma, la donna si lascia andare ai ricordi e inizia a parlare di Laura, la madre di Gracia e Paloma, scomparsa in un incidente. La Utrera sente profondamente la mancanza della donna.

Intanto, Gracia scopre che suo figlio Lucas fa fatica ad ambientarsi a scuola e viene preso di mira da un compagno in particolare, il cui padre ha perso il lavoro a causa di Emilio. La Molina decide allora di intervenire per aiutare il ragazzo, determinata a risolvere la situazione.