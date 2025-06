Ritorno a Las Sabinas anticipazioni 16 giugno: Gracia riceve una telefonata che cambia tutto

Ritorno a Las Sabinas prosegue domani con un nuovo episodio in onda come sempre alle 16:00 su Rai 1 e in streaming su RaiPlay. Nella prossima puntata di Regreso a Las Sabinas, questo il titolo originale della soap: Con la complicità di Tomás, Paca porta avanti il suo ambizioso piano per il controllo delle terre di Mantera.

Nell'episodio precedente

Miguel ed Esther prendono una decisione improvvisa che spiazza tutti: si recano in Comune e si sposano in gran segreto, senza informare nemmeno le loro madri. Nel frattempo, Manuela inizia a sospettare di Núñez, convinta che l'uomo sappia molto di più sull'omicidio di Óscar. Chiede quindi aiuto a Daniel, ma Martina potrebbe pagare caro il prezzo di questa iniziativa.

Paca parla con Paloma: la donna si lascia andare ai ricordi e inizia a parlare di Laura, la madre di Gracia e della stessa Paloma, scomparsa in un incidente. La Utrera sente profondamente la mancanza della donna. Intanto, Gracia scopre che suo figlio Lucas ha difficoltà ad ambientarsi a scuola e decide di intervenire per aiutarlo.

Ritorno a Las Sabinas: Jordi Coll interpreta Tomás Robledo

Anticipazioni di Ritorno a Las Sabinas: Tomás e Paca vogliono tutto: parte il secondo assalto a Mantera

Dopo il clamoroso matrimonio a sorpresa, che ha lasciato tutti senza parole - compresa la madre della sposa - Miguel ed Esther sono pronti a iniziare un nuovo capitolo della loro vita. I due, infatti, si sono uniti in matrimonio in gran segreto con una cerimonia civile, all'oscuro di amici e parenti. Ora, archiviata la sorpresa, è tempo di partire per la luna di miele: destinazione New York, dove trascorreranno giorni di felicità e complicità lontani da Mantera.

Nel frattempo, Gracia fatica a metabolizzare l'improvviso matrimonio dell'uomo di cui si è riscoperta innamorata. Come se non bastasse, riceve una telefonata inaspettata da un creditore: a quanto pare, i debiti del suo ex marito Anton - da cui ha divorziato dopo aver scoperto il tradimento con un'altra donna - tornano ora a perseguitarla. Anche se il loro matrimonio è finito, le ombre finanziarie di Anton sembrano non volerle dare tregua.

Dall'altra parte del paese, Paca si ritrova sempre più spesso a pensare a Paloma. Le due si sono avvicinate nei giorni scorsi, condividendo ricordi legati a Laura, la madre delle sorelle Molina, scomparsa tragicamente in un incidente stradale. Laura era una cara amica di Paca, e la minore delle Molina gliela ricorda tanto.

A turbare la quiete di Las Sabinas ci pensa Lucas, che proprio non riesce a tollerare Nico, il nuovo fidanzato di Lucía. I due entrano in contrasto più volte, e le discussioni diventano sempre più accese. Nico, infatti, accusa Emilio, il nonno di Lucas, di aver licenziato suo padre anni fa, rovinando economicamente la sua famiglia. Un'accusa che riapre vecchie ferite mai guarite, alimentando rancori tra i due ragazzi.

Nel frattempo, Paca e Tomás portano avanti la seconda fase del loro piano minerario, determinati a mettere le mani su tutte le terre di Mantera. Le loro mosse sembrano ben calcolate, ma riusciranno davvero a raggiungere il loro obiettivo senza far scoppiare nuovi conflitti?