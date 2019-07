Ritorno al futuro: il film stasera su Italia 1!

Ritorno al futuro torna stasera su Italia 1 in prima serata (intorno alle 21:20) per la gioia di tutti i fan della trilogia, che potranno rivedere sul piccolo schermo le avventure di Marty McFly e del suo amico scienziato Emett Brown.

Uno dei film più significativi degli anni ottanta, capace di influenzare non solo i ragazzi dell'epoca ma anche le generazioni successive per via dei tanti elementi iconici presenti all'interno della pellicola. Vincitrice del premio Oscar al miglior montaggio sonoro nel 1986, Ritorno al Futuro ebbe un enorme successo a livello internazionale. Diretto da Robert Zemeckis, nel cast, oltre ai protagonisti Michael J. Fox e Christopher Lloyd, anche Lea Thompson, Crispin Glover, Thomas F.Wilson, Claudia Wells e Marc McClure.

La trama di Ritorno al futuro probabilmente non ha più bisogno di essere raccontata: la storia è quella del diciassettenne Marty McFly, catapultato per errore nel 1955, grazie alla macchina del tempo ideata dal suo amico scienziato Doc. Non avendo più "carburante" per poter tornare nel futuro si rivolge alla versione più giovane di Doc, che nonostante l'incredulità iniziale si farà in quattro per aiutarlo. Ma nel 1955 non è solo Doc ad essere più giovane, Marty infatti si imbatte casualmente nei suoi genitori, all'epoca teenager, ma l'incontro aggiungerà altri problemi.

Ritorno al Futuro è il primo capitolo della fortunata trilogia a cui si è più volte parlato di dare un sequel, idea smentita dallo sceneggiatore Bob Gale che ha negato più volte la possibilità di girare un quarto capitolo. Di diverso parere l'attore Christopher Lyoyd, che ha dato più volte la sua disponibilità a tornare nel ruolo che lo ha reso famoso. Se almeno per adesso l'idea di un sequel sembra molto lontana per diverse ragioni, i fan e gli appassionati della saga potranno consolarsi questa sera pensando ai tempi che furono.