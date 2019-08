La principessa Sissi: il film stasera su Rai 3

La principessa Sissi è in onda stasera su Rai 3 in prima serata: il film è un classico con Romy Schneider.

La principessa Sissi è in onda Stasera su Rai 3 alle ore 21:05: è il primo film di una trilogia ispirati alla vita della principessa Elisabetta di Baviera.

La storia de La principessa Sissi prende il via nel 1853 quando Sissi, duchessa di Baviera ha sedici anni e vive una vita spensierata nel castello di famiglia. Quando la madre, la duchessa Ludovica, organizza con la sorella il matrimonio della primogenita, sorella di Sissi, con l'imperatore d'Austria Francesco Giuseppe, Sissi va con la famiglia a Bad Ischl perché sua sorella e il fidanzato si incontrino. La mattina precedente, l'imperatore aveva già incontrato Sissi per caso, ed era rimasto molto colpito dalla sua bellezza senza sapere che si trattava della sorella della sua futura moglie. Il giorno successivo Francesco Giuseppe chiederà in moglie Sissi invece di sua sorella, sorprendendo i presenti e contrariando sua madre, che è anche la zia di Sissi, l'arciduchessa Sofia.

Romy Schneider

Il film del 1955, interpretato dalla splendida Romy Schneider e diretto da Ernst Marischka, verrà seguito nel 1956 da Sissi, la giovane imperatrice e nel 1957 da Sissi - Destino di un'Imperatrice. Pur essendo ispirato a personaggi realmente esistiti, contiene alcune inesattezze, a partire dal titolo italiano. Sissi infatti non fu mai principessa, ma aveva invece il titolo di duchessa di Baviera.