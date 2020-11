Ritorno al Futuro, Michael J. Fox avverte di stare "alla larga dal 2020" in questo video

Michael J. Fox ha dato un avvertimento al rapper Montero Lamar Hill, in arte Lil Nas X, che viaggia nel tempo nel videoclip del suo nuovo singolo, Holiday, che uscirà il prossimo 13 novembre. La star di Ritorno al futuro partecipa brevemente al filmato del cantante e in un contesto western che ricorda molto la location del terzo film della saga di Robert Zemeckis, Fox si rivolge al rapper e gli consiglia di evitare di viaggiare nel 2020.

Un consiglio sensato da parte di Marty McFly. Di recente Michael J. Fox ha raccontato il decorso della sua malattia, che non gli consente di esprimersi al meglio artisticamente:"Non riesco più a suonare la chitarra, non riesco più a disegnare bene, non sono mai stato in grado di ballare, ed è stato più difficile recitare. Mi è rimasta la scrittura. Per fortuna mi piace molto" ha dichiarato l'attore, parlando del suo nuovo memoir.

Il videoclip di Lil Nas X mescola il Far West, il Natale e proprio i viaggi del tempo e Michael J. Fox, con Christopher Lloyd, è il simbolo cinematografico del viaggio del tempo e la sua presenza ha attirato l'attenzione dei cinefili e dei fan della trilogia cult anni '80.

Michael J. Fox ha interpretato Marty McFly, il giovane di Hill Valley che insieme all'amico inventore Doc Brown (Christopher Lloyd) viaggia nel tempo a bordo di una DeLorean nei tre film diretti da Robert Zemeckis.