Ritorno a Las Sabinas domani ultimo, imperdibile appuntamento con la soap spagnola: anticipazioni del 5 agosto

Nel doppio appuntamento di domani: Gracia è pronta a partire per Parigi, ma Miguel tenta il tutto per tutto per fermarla, l'addio di Esther sconvolge Paca

Ritorno a Las Sabinas prosegue domani con due episodi nella sua nuova collocazione, la serie va in onda a partire dalle ore 8.45 su Rai 2 e sarà disponibile in streaming su RaiPlay. Nell'ultima puntata di Regreso a Las Sabinas, questo è il titolo originale della soap, dopo mesi di assenza, Esther rientra a Manterana con Tomás e una sorprendente rivelazione: è incinta e pronta a prendere il posto di sua madre.

Nell'episodio precedente della soap spagnola

Tano ha deciso di smettere di avvelenare Gracia, ma troppo tardi: la donna cade dalle scale e perde il bambino. Sconvolta, trova conforto nel sostegno della sua famiglia. Il sindaco, devastato dai sensi di colpa, continua a nascondere la verità, incapace di confessare. Miguel, intanto, si impegna per aiutare Paca a riabilitare la propria immagine, ma la sua strategia non piace a Esther.

Quest'ultima, colpita dagli eventi e dal comportamento della madre, apre finalmente gli occhi e ne riconosce l'influenza negativa. Paca, desiderosa di cambiare, cerca il perdono delle sorelle Molina. Esther, dopo un lungo confronto interiore, si riavvicina a Miguel. Quando scopre la verità sull'aborto di Gracia, Miguel decide di affrontare Tano, dando inizio a uno scontro che avrà conseguenze impreviste.

Ritorno a Las Sabinas: Natalia Sánchez interpreta Esther

Anticipazioni ultima puntata di Ritorno a Las Sabinas: il dolore per l'abbandono della figlia spinge Paca al gesto estremo

I momenti conclusivi della soap saranno carichi di emozioni, rivelazioni sconvolgenti e decisioni irreversibili. Tano, dopo l'ennesimo litigio con Miguel, si dà alla fuga, ma viene presto ricercato dalla Guardia Civile, che alla fine riesce ad arrestarlo. L'uomo, oltre ad aver avvelenato Gracia - causando la perdita del bambino che lei portava in grembo -, ha anche avvelenato il proprio padre in passato, nel tentativo di impedirgli di continuare a essere violento con lui e il resto della famiglia.

La rivelazione è un colpo al cuore per Silvia, che si chiude in sé stessa sopraffatta dal dolore. Il percorso di Esther arriva a un punto di svolta: dopo un acceso confronto con Lucía, capisce quanto l'influenza di sua madre Paca le abbia impedito di vivere liberamente. Decide così di recidere ogni legame con lei e di lasciare El Acebuche.

Paca, devastata dal rifiuto della figlia, toccherà il fondo e, in un momento drammatico, deciderà di togliersi la vita. Qualche mese dopo, Esther fa ritorno a Manterana insieme a Tomás e con una notizia che spiazza tutti: è incinta. La giovane è pronta a riprendere in mano le redini di ciò che sua madre ha lasciato, ma a modo suo, con fermezza e una nuova consapevolezza.

Ritorno a Las Sabinas: Paca è interpretata da María Casal

Nel frattempo, Gracia si prepara a trasferirsi a Parigi per lavoro, ma è indecisa su come comportarsi con Miguel. A darle coraggio ci pensano i figli Julia, Lucas e Lucía, che organizzano un piano per evitare che la loro mamma e Miguel si dicano addio per sempre. Con la complicità di Lucía, Miguel corre alla stazione e riesce a fermare Gracia prima della partenza.

I due si abbracciano e si promettono di trovare finalmente una soluzione per vivere il loro amore, rimasto in sospeso per troppi anni. Intanto, Paloma sceglie di restare a gestire le sue terre, mentre Julia e Lucas partono con Gracia per Parigi, consapevoli che Manterana sarà sempre la loro casa.