Ritorno a Las Sabinas anticipazioni, Gracia e Miguel: il legame riemerge. Antón sta nascondendo qualcosa?

Nel prossimo episodio della soap in onda su Rai 1, mentre i figli cercano di adattarsi, Gracia teme che suo marito possa mettere in pericolo la famiglia

Ritorno a Las Sabinas torna domani martedì 20 maggio con un nuovo episodio in onda come sempre alle 16:00 su Rai 1 e in streaming su RaiPlay. In questa puntata: Gracia e Miguel si rivedono dopo anni, Paca, intanto trama con una proposta ambigua che potrebbe cambiare il destino della famiglia.

Nell'episodio precedente

Dopo una lunga assenza, Gracia Molina fa ritorno nel suo paese natale, Las Sabinas, insieme alla sorella Paloma. Il motivo del rientro non è la nostalgia, ma una necessità urgente: il padre, Don Emilio, figura di spicco e patriarca della famiglia, versa in gravi condizioni di salute.

Las Sabinas, però, non è soltanto custode dei ricordi. Lì vive ancora Miguel Larrea, il primo amore di Gracia, che ora ha una relazione con Esther Ruiz, figlia di Donna Paca Utrera, una delle donne più influenti della zona. Determinata a garantire alla figlia un futuro sereno, Donna Paca è pronta a tutto, anche a mettere i bastoni tra le ruote al passato.

Emilio con Gracia e Paloma

Anticipazioni di Ritorno a Las Sabinas: il passato ritorna più forte che mai

Gracia Molina e Miguel Larrea si ritrovano dopo tanto tempo faccia a faccia, per la prima volta dal ritorno della Molina a Las Sabinas. Sin dal primo sguardo, è evidente che il sentimento tra loro non si è mai spento del tutto: la chimica è ancora palpabile. Tuttavia, entrambi sono impegnati sentimentalmente.

Miguel è fidanzato con Esther, mentre Gracia è sposata con Antón. L'uomo è rimasto a Madrid, mentre i loro figli, Lucas e Julia, hanno seguito la madre a Las Sabinas, anche se faticano ad adattarsi alla nuova realtà. Il rapporto tra Gracia e Antón è ormai logoro da molto tempo.

Lei teme che gli affari poco chiari di suo marito nella capitale possano mettere in pericolo la sicurezza della famiglia. Nel frattempo, Paloma si sta occupando della gestione dell'azienda di famiglia. Intanto, Paca - nonostante i rapporti tesi con Emilio - avanza una proposta alle due sorelle. Un'offerta che, però, potrebbe celare un secondo fine.