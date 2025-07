Ritorno a Las Sabinas anticipazioni 9 luglio: Tano confessa a Miguel il suo amore per Gracia

Ritorno a Las Sabinas prosegue domani con due episodi nella sua nuova collocazione, la serie va in onda a partire dalle ore 8.45 su Rai 2 e sarà disponibile in streaming su RaiPlay. Nella prossima puntata di Regreso a Las Sabinas, titolo originale della soap: Silvia chiede perdono a Gracia e María cambia atteggiamento e smette di seminare zizzania.

Nell'episodio precedente

Emilio, confessa a Trini di essere l'assassino di Oscar Egea. La donna gli crede quando vede con i propri occhi le tracce di sangue sulla zappa di Don Emilio, un dettaglio che non lascia spazio a dubbi. Nel frattempo, Silvia suggerisce a Emilio di mettere da parte i rancori perché ora che condividono un nipote, forse è il momento di ritrovare un minimo di pace.

Manuela vive un profondo conflitto interiore: da una parte c'è Dani, a cui è legata da tempo, dall'altra Alex, per cui prova un sentimento che non riesce più a ignorare. Don Emilio decide di costituirsi per l'omicidio di Oscar Egea e Manuela trova nuove prove proprio a Las Sabinas che potrebbero rimettere tutto in discussione.

Miguel propone a Lucas di trasferirsi a El Acebuche con Julia, offrendogli pieno sostegno e assicurandogli che potrà sempre contare su di lui. Nel frattempo Gracia, chiede a Tano di cercare urgentemente un avvocato per suo padre, convinta che la verità sulla morte di Oscar non sia ancora venuta completamente a galla.

Anticipazioni di Ritorno a Las Sabinas: María, presa dal rimorso, fa marcia indietro sui suoi intrighi

Emilio, sopraffatto dal peso della coscienza, decide di costituirsi e si autoaccusa di essere lui la persona che ha messo fine alla vita di Oscar. Dopo la confessione, l'uomo viene rinchiuso in una cella in attesa delle ulteriori indagini disposte dalla Guardia Civil. Su insistenza di Gracia, Emilio accetta finalmente di farsi affiancare da un avvocato che possa assisterlo durante gli interrogatori.

Nel frattempo, Tano, che ha trovato un legale per Emilio, trova il coraggio di aprirsi con la madre e il fratello, rivelando i profondi sentimenti che nutre per Gracia. Il giovane confida loro anche le sue intenzioni future, ha intenzione di chiedere alla donna di sposarlo. Miguel non prende bene la notizia.

Alla tenuta, María - l'amica di Paloma che da qualche giorno è ospite alla tenuta - capisce che è arrivato il momento di smettere di creare tensioni tra i membri della famiglia Molina e decide di fare un passo indietro, intenzionata a non alimentare ulteriormente i conflitti. Infine, Silvia, madre di Miguel e Tano si presenta da Gracia per chiederle scusa, compiendo un gesto di riconciliazione che potrebbe aprire la strada a una nuova fase nei loro rapporti.