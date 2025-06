Ritorno a Las Sabinas, anticipazioni 9 giugno: Esther e Miguel prendono una decisione inaspettata

Ritorno a Las Sabinas prosegue domani lunedì 9 giugno con un nuovo episodio in onda come sempre alle 16:00 su Rai 1 e in streaming su RaiPlay. In questa puntata di Regreso a Las Sabinas, questo il titolo originale della soap: Paca è pronta a tutto pur di portare avanti il suo misterioso progetto e mette alle strette Tomás.

Nell'episodio precedente

Gracia ha scoperto il tradimento di suo marito Antón, rimasto a Madrid dopo il suo trasferimento a Manterana. In paese arriva Amparo, la suocera di Gracia che sembra avere dei piani ben precisi sui suoi nipoti Lucas e Julia. Esther viene aggredita da un misterioso individuo. Manuel si unisce a Martina per trovare il colpevole e in poco tempo i due riescono ad individuare il molestatore.

Nel frattempo, Silvia - madre di Miguel condivide ricordi del passato con Lucía. Sul fronte della tenuta, Paloma si trova in gravi difficoltà organizzative. Disperata, finisce per chiedere aiuto a Paca, l'ultima persona da cui avrebbe mai pensato di ricevere un favore. Ma la donna non tarda ad approfittare della situazione anche se la vicinanza con Paloma risveglierà in lei vecchi ricordi.

Ritorno a Las Sabinas: Jordi Coll interpreta Tomás Robledo

Anticipazioni Ritorno a Las Sabinas: Martina fa progressi nelle indagini sulla morte di Óscar

La notizia della fine della relazione tra Esther e Miguel ha fatto il giro del paese e inizia a produrre conseguenze nella vita degli abitanti di Manterana. Paca e Tomás sono coinvolti in un progetto segreto destinato a sconvolgere la comunità. I due hanno una discussione accesa, proprio incentrata sugli ex fidanzati, e la Utrera non esita a minacciare Tomás: se lui non la ascolterà, verrà escluso dal piano.

Nel frattempo, Lucas si trova in un momento delicato. Dopo l'arrivo della nonna materna, che gli propone di tornare a Madrid con lei, il ragazzo - che fatica ad integrarsi nella nuova realtà e non è riuscito a legare con i compagni di scuola - è combattuto. Da un lato vorrebbe tornare nella capitale, dall'altro non se la sente di lasciare il nonno Emilio, sua madre e la sorella Julia.

Intanto, Miguel ed Esther cercano di mettere da parte le tensioni e di trovare un punto d'incontro. Alla fine, prendono una decisione importante riguardo alle nozze. Martina, invece, prosegue con le sue indagini sulla morte di Óscar: il suo lavoro inizia finalmente a dare i primi frutti, e tra gli indizi emerge un sospettato del tutto inaspettato.