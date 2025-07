Ritorno a Las Sabinas anticipazioni 8 luglio: Don Emilio si costituisce per l’omicidio di Oscar

Ritorno a Las Sabinas prosegue domani con due nuovi episodi nella sua nuova collocazione, la serie va in onda a partire dalle ore 8.45 su Rai 2 e sarà disponibile in streaming su RaiPlay. Nella prossima puntata di Regreso a Las Sabinas, titolo originale della soap: Don Emilio confessa l'omicidio di Oscar Egea. Trini resta incredula, ma un dettaglio agghiacciante le fa cambiare idea.

Nell'episodio precedente

Emilio continua a essere tormentato dal ricordo di Óscar: la sua morte lo perseguita e i sensi di colpa lo logorano, costringendolo a rivivere il passato con angoscia. Spinto dal bisogno di liberarsi, decide infine di confidarsi con Trini. Intanto, Silvia organizza un pranzo per presentare Lucas alla famiglia, sperando in un nuovo inizio. Tuttavia, Lucía non partecipa: lei e Lucas, un tempo innamorati, faticano a superare la scoperta di essere fratellastri.

Gracia, nel frattempo, trova il coraggio di raccontare a Miguel la verità: non fuggirono insieme da Manterana perché fu ricattata da Paca, che minacciò di denunciarlo per la morte del padre. Miguel, scioccato, decide di affrontare la suocera. Paca ammette in parte le accuse, ma si difende sostenendo che non avrebbe mai sporto denuncia.

Gracia chiede a Miguel un aiuto urgente: convincere Paca a restituirle la sua parte di Las Sabinas, venduta per salvare Lucas. Paloma si apre con Richi, raccontandogli i dolori della giovinezza. Intanto, Esther continua a mentire al marito, coprendo le colpe della madre e alimentando una rete di segreti sempre più pericolosa.

Anticipazioni di Ritorno a Las Sabinas: Gracia chiede aiuto a Tano

Emilio, travolto dai sensi di colpa, confessa a Trini di essere l'assassino di Oscar Egea. La donna inizialmente non gli crede, ma cambia idea quando vede con i propri occhi le tracce di sangue sulla zappa di Don Emilio, un dettaglio che non lascia spazio a dubbi. Nel frattempo, Silvia prova a distendere i rapporti con Emilio, suggerendogli di mettere da parte i rancori: ora che condividono un nipote, forse è il momento di ritrovare un minimo di pace.

Intanto Manuela vive un profondo conflitto interiore: da una parte c'è Dani, a cui è legata da tempo, dall'altra Alex, per cui prova un sentimento che non riesce più a ignorare. Quando Don Emilio decide di costituirsi per l'omicidio di Oscar Egea, Manuela trova nuove prove proprio a Las Sabinas che potrebbero rimettere tutto in discussione.

Preoccupato per la piega che stanno prendendo gli eventi, Miguel propone a Lucas di trasferirsi a El Acebuche con Julia, offrendogli pieno sostegno e assicurandogli che potrà sempre contare su di lui. Nel frattempo Gracia, determinata a difendere la propria famiglia, chiede a Tano di cercare urgentemente un avvocato per suo padre, convinta che la verità non sia ancora venuta completamente a galla.