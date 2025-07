Ritorno a Las Sabinas anticipazioni 7 luglio: Gracia svela a Miguel il ricatto di Paca

Ritorno a Las Sabinas prosegue domani con due nuovi episodi nella sua nuova collocazione, la serie da oggi va in onda a partire dalle ore 8.45 su Rai 2 e sarà disponibile in streaming su RaiPlay. Nella prossima puntata di Regreso a Las Sabinas, titolo originale della soap: Silvia organizza un pranzo per conoscere meglio Lucas, ma Lucia non viene invitata

Nell'episodio precedente

La relazione passata tra Paca e Laura, madre di Gracia e moglie di Emilio, è ormai nota a tutti. Esther, figlia di Paca, si sente profondamente delusa per non essere stata messa al corrente prima. A Las Sabinas, la tensione cresce: Gracia e Paloma scoprono che Laura è morta in un incidente dopo essere stata cacciata da Emilio, incapace di accettare il tradimento.

Maria, vecchia amica di Paloma, alimenta i conflitti familiari. Tano, innamorato di Gracia, le chiede quali siano i suoi veri sentimenti. Intanto Tomás identifica il misterioso testimone coinvolto nell'omicidio di Óscar. Paca, infine, si confida con Silvia: è stata lei a spingere Laura a rivelare tutto, nella speranza di vivere liberamente il loro amore, ma l'esito è stato tragico.

Ritorno a Las Sabinas: Francesc Cuéllar è Richi

Anticipazioni di Ritorno a Las Sabinas: Miguel scopre il ricatto di paca e decide di affrontarla

L'assillante ricordo di Óscar continua a tormentare Emilio, spingendolo a rivivere con angoscia i drammatici momenti legati alla sua morte. I sensi di colpa e le domande rimaste senza risposta lo consumano, costringendolo a fare i conti con un passato che non gli dà pace. Nel frattempo, Silvia organizza un pranzo di famiglia con l'intento di rompere il ghiaccio e conoscere meglio Lucas, sperando che il suo ingresso nella famiglia possa rappresentare un nuovo inizio per tutti.

Alla riunione, però, non parteciperà Lucía: lei e Lucas, infatti, non sono ancora pronti a incontrarsi di nuovo. I due ragazzi si erano innamorati prima di scoprire di essere fratellastri, e la rivelazione ha lasciato ferite ancora aperte. Gracia, dal canto suo, trova finalmente il coraggio di aprirsi con Miguel.

La Molina gli rivela la verità sul motivo per cui non hanno potuto lasciare insieme Manterana: la donna è stata vittima di un ricatto da parte di Paca, che l'ha costretta ad abbandonare il paese minacciando di denunciare Miguel per la morte del padre. Di fronte a questa rivelazione, Miguel decide di affrontare sua suocera. Paca non negherà del tutto le accuse, ma per salvarsi dirà che non avrebbe mai realmente denunciato Miguel.

Ritorno a Las Sabinas: Emilio Molina, interpretato da Nancho Novo

Paloma, in un momento di intimità, confida a Richi i ricordi dei suoi anni adolescenziali, segnati da turbolenze e sogni mai realizzati, rivelando una parte di sé finora nascosta. María, invece, comincia a riflettere sulle conseguenze delle sue azioni. Nel frattempo, Emilio è sempre più schiacciato dal peso del passato e, convinto di essere in qualche modo responsabile della morte di Óscar Egea, decide di aprirsi con Trini raccontando ciò che accadde quel giorno.

Intanto, Gracia fa a Miguel una richiesta tanto urgente quanto delicata: convincere Paca a restituirle la sua parte di Las Sabinas, che la donna aveva venduto per racimolare i soldi necessari a pagare il riscatto di Lucas. Infine, Esther continua a mentire al marito, fingendo di ignorare che è stata sua madre a ricattare Gracia con lo scopo di allontanarla da lui, alimentando così una rete di bugie pronta a esplodere.