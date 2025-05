Ritorno a Las Sabinas anticipazioni 6 maggio: Gracia e Paloma vanno in soccorso di Don Emilio

Ritorno a Las Sabinas inizia domani martedì 6 maggio la sua avventura su Rai 1 e in streaming su RaiPlay. Il primo episodio andrà in onda alle ore 16:00, nello slot precedentemente occupato da Il Paradiso delle Signore. In questa puntata faremo conoscenza con i principali protagonisti della soap spagnola, trasmessa originariamente sulla piattaforma streaming Disney+.

Anticipazioni della soap: Amori interrotti e nuovi equilibri

Dopo lunghi anni di assenza, Gracia Molina torna a Las Sabinas, il luogo della sua infanzia, accompagnata dalla sorella Paloma. Non è la nostalgia a spingerla, ma una ragione ben più urgente: Don Emilio, il padre e patriarca della famiglia, è gravemente malato. Tuttavia, Las Sabinas non è solo un posto carico di memorie.

Tra gli abitanti della piccola comunità, infatti, vive ancora Miguel Larrea, il suo primo amore, che ora è legato sentimentalmente a Esther Ruiz, la figlia di Donna Paca Utrera, una potente proprietaria terriera. Quest'ultima è pronta a tutto pur di difendere il futuro di sua figlia.

Gracia Molina è interpretata da Celia Freijeiro

Trama della nuova serie di Rai 1

Ritorno a Las Sabinas, ha debuttato su Disney+ l'11 ottobre 2024. La serie, composta da 70 episodi, è stata trasmessa quotidianamente fino al 10 gennaio 2025, offrendo agli spettatori una narrazione intensa e coinvolgente. La trama segue le sorelle Molina, Gracia e Paloma, che tornano al loro paese natale, Manterana, per prendersi cura del padre malato.

Il ritorno riporta alla luce vecchi amori e segreti di famiglia, intrecciando temi romantici, tradimenti e un pizzico di mistero. Il cast include Celia Freijeiro, Olivia Molina e Andrés Velencoso. La soap, che prevede settanta episodi, è stata girata in Catalogna, in particolare nel villaggio di Riell e nella cittadina Sant Andreu de Llavaneres.