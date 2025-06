Ritorno a Las Sabinas anticipazioni 6 giugno: Paloma chiede aiuto a Paca, Miguel scopre l'aggressore di Esther

Ritorno a Las Sabinas prosegue domani venerdì 6 giugno con un nuovo episodio in onda come sempre alle 16:00 su Rai 1 e in streaming su RaiPlay. In questa puntata di Regreso a Las Sabinas, questo il titolo originale della soap:Paloma si trova costretta a stringere un'alleanza scomoda con Donna Paca pur di salvare la sua tenuta.

Nell'episodio precedente

Esther ha deciso di rompere il fidanzamento con Miguel, la notizia della fine della relazione che coinvolge due delle persone più note di Manterana, si diffonde rapidamente nel paese, lasciando tutti sorpresi. Miguel, devastato dalla fine della storia, inizia a bere e finisce per litigare furiosamente prima con Gracia e poi con Tano, suo fratello.

La madre dei due fratelli, Silvia, decide così di intervenire per evitare che il figlio sprofondi ancora una volta nel baratro. Esther, nel tentativo di dimenticare il dolore per la rottura, si dedica completamente al lavoro e si trova ad affrontare il difficile caso di una paziente problematica. Ma le sorprese non finiscono qui: Richi fa una scoperta inaspettata.

Ritorno a Las Sabinas: Francesc Cuéllar è Richi

Anticipazioni Ritorno a Las Sabinas: Amparo trama sul futuro dei nipoti

Gracia ha ormai chiuso con il passato: il suo matrimonio con Antón è finito. Dopo essere tornata a Manterana, ha scoperto che il marito, rimasto a Madrid, l'ha tradita. Decisa a non perdonarlo, non ha alcuna intenzione di riallacciare i rapporti. Ma proprio quando le acque sembrano calmarsi, nel paese arriva una presenza inaspettata: Amparo, la suocera di Gracia.

La donna ha un piano ben preciso che coinvolge Lucas e Julia, i figli di Gracia e Antón. Amparo vorrebbe infatti portarli con sé nella capitale, generando nuove tensioni. La dottoressa Esther vive momenti di paura quando viene aggredita da un misterioso individuo. Sconvolta, chiede aiuto a Manuela. Miguel, deciso a proteggerla, si offre di collaborare con la poliziotta e insieme riescono a risalire all'identità del malvivente.

Nel frattempo, Silvia - madre di Miguel - apre il suo cuore e condivide ricordi del passato con Lucía, lasciandosi andare a emozioni dimenticate. Sul fronte della tenuta, Paloma si trova in gravi difficoltà organizzative. Disperata, finisce per chiedere aiuto proprio a Donna Paca, l'ultima persona da cui avrebbe mai pensato di ricevere un favore. Ma Paca non tarda ad approfittare della situazione per trarne vantaggio. Tuttavia, la vicinanza con Paloma risveglierà in lei vecchie emozioni e ricordi che credeva sepolti da tempo.