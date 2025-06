Ritorno a Las Sabinas anticipazioni 5 giugno: Miguel sprofonda nella spirale dell’autodistruzione

Ritorno a Las Sabinas prosegue domani giovedì 5 giugno con un nuovo episodio in onda come sempre alle 16:00 su Rai 1 e in streaming su RaiPlay. In questa puntata di Regreso a Las Sabinas, questo il titolo originale della soap: Esther cerca di dimenticare il dolore buttandosi a capofitto nel lavoro.

Nell'episodio precedente

Esther, tornata da una conferenza, decide di chiudere il fidanzamento con Miguel, consapevole che lui prova ancora sentimenti per Gracia, la quale, da quando è ritornata da Madrid, si mostra ancora innamorata di lui. Miguel è devastato e le sue azioni successive preoccupano tutti. Gracia cerca di riprendere in mano la sua vita dopo il matrimonio fallito, tentando di riottenere il suo vecchio lavoro.

Nati organizza una commemorazione familiare per pochi intimi, mentre Paloma impone a Richi di impegnarsi di più nel suo lavoro alla tenuta. Wilson, viene ostacolato da Trini e soprattutto da Emilio, che rifiuta l'idea di avere un badante dopo che è stato dimesso dall'ospedale. Intanto, Tomás parla con Esther e Gracia affronta Donna Paca.

Ritorno a Las Sabinas: Marta Calvó interpreta Silvia

Anticipazioni Ritorno a Las Sabinas: Silvia interviene per salvare suo figlio

La decisione di Esther sembra ormai definitiva: la donna sceglie di porre fine alla sua relazione con Miguel, convinta che l'uomo provi dei sentimenti per Gracia, la maggiore delle sorelle Molina. La rottura del fidanzamento, che coinvolge due delle persone più note di Manterana, si diffonde rapidamente nel paese, lasciando tutti sorpresi.

Miguel, devastato dalla fine della storia, inizia a bere e finisce per litigare furiosamente proprio con Gracia. In un momento di rabbia, il Mellado accusa la donna di essere rimasta in paese solo per distruggere il suo rapporto con Esther. Tuttavia, l'uomo ignora che la donna, spinta da Donna Paca, ha dovuto interrompere ogni legame con lui nonostante sia ancora innamorata.

Dopo il duro confronto con Gracia, Miguel ha un'altra accesa discussione, questa volta con suo fratello Tano. Chi gli vuole bene teme che Miguel possa cadere di nuovo in quella spirale autodistruttiva fatta di alcol e comportamenti sregolati, come già accaduto in passato. La madre dei due fratelli, Silvia, decide così di intervenire per evitare che il figlio sprofondi ancora una volta nel baratro.

Nel frattempo, Esther, nel tentativo di dimenticare il dolore per la rottura e sfuggire ai pettegolezzi del paese, si dedica completamente al lavoro e si trova ad affrontare il difficile caso di una paziente problematica. Ma le sorprese non finiscono qui: Richi, intanto, fa una scoperta inaspettata.