Ritorno a Las Sabinas anticipazioni 4 giugno: Esther lascia Miguel, Gracia pronta a sfidare Donna Paca

Ritorno a Las Sabinas prosegue domani mercoledì 4 giugno con un nuovo episodio in onda come sempre alle 16:00 su Rai 1 e in streaming su RaiPlay. In questa puntata di Regreso a Las Sabinas, questo il titolo originale della soap: Gracia ha un nuovo obiettivo, mentre le tensioni in casa Molina aumentano.

Nell'episodio precedente

Paca è concentrata su due obiettivi: separare Gracia da Miguel e proteggere il matrimonio della figlia Esther. Per riuscirci, ricatta Gracia, che si trova costretta a compiere una scelta dolorosa. Intanto, Paca porta avanti il suo piano espansionistico acquistando le terre degli Egea. Nel frattempo, tra l'avvocato Tomás Robledo e Carla Egea nascono tensioni inattese.

Manuela continua le indagini sulla morte di Óscar, convinta che si tratti di un omicidio, e allo stesso tempo cerca la verità sull'avvelenamento delle riserve di Don Emilio. Ma più si avvicina alla verità, più qualcuno tenta di fermarla. I misteri si infittiscono e gli ostacoli si moltiplicano, mettendo alla prova la determinazione della poliziotta.

Ritorno a Las Sabinas: Esther interpretata da Natalia Sánchez

Anticipazioni di Ritorno a Las Sabinas: un confronto pericoloso per Gracia

Esther, tornata da una conferenza, ha finalmente le idee chiare sul suo futuro: ha deciso di rompere il fidanzamento con Miguel. La dottoressa ha capito che l'uomo prova ancora dei sentimenti per Gracia e, cosa ancora più sconvolgente, la maggiore delle sorelle Molina, da quando è tornata a Las Sabinas ha dimostrato di essere ancora innamorata di lui. La rottura lascia Miguel devastato, ma le sue successive decisioni preoccupano tutti.

Nel frattempo, Gracia cerca di riprendere in mano la sua vita dopo la fine del matrimonio, tentando di riottenere il suo vecchio lavoro, da cui si era licenziata quando ha deciso di trasferirsi nella capitale. Nati, invece, ha deciso di riunire la famiglia per una commemorazione riservata a pochi intimi. Paloma, dal canto suo, non esita a mostrare il suo carattere mettendo in riga Richi.

Alla tenuta dei Molina, Wilson, il ragazzo assunto da Gracia e Paloma per aiutare Emilio dopo l'ictus, affronta le prime difficoltà: sia Trini che lo stesso Emilio lo trattano con freddezza. Il patriarca, infatti, non ha mai accettato la decisione delle figlie di affidargli un badante. Nel frattempo, Tomás decide di confrontarsi con Esther, mentre Gracia, nonostante abbia ceduto ai ricatti e alle minacce di Donna Paca, trova il coraggio di affrontarla faccia a faccia.