Ritorno a Las Sabinas anticipazioni 4 agosto: Gracia perde il bambino, Esther scopre la verità su Tano

Ritorno a Las Sabinas prosegue domani con due episodi nella sua nuova collocazione, la serie va in onda a partire dalle ore 8.45 su Rai 2 e sarà disponibile in streaming su RaiPlay. Nella prossima puntata di Regreso a Las Sabinas, questo è il titolo originale della soap, Miguel tenta di salvare Paca, ma Esther capisce quanto la madre abbia manipolato tutto. Intanto la tragedia di Gracia spezza ogni equilibrio.

Nell'episodio precedente della soap spagnola

Grazie alle rivelazioni di Tomas, le indagini della Guardia Civil prendono una svolta decisiva. Intanto, Tano, spinto dalla gelosia, continua ad avvelenare lentamente Gracia, sperando che perda il bambino che crede sia di Miguel. A Manterana, la notizia dell'arresto di Carmen, conosciuta come Laura, sconvolge gli abitanti. Nati trova una vecchia fotografia che ritrae Laura insieme a Daniel, ben prima del suo arrivo in paese.

Emilio affronta Carmen in un duro faccia a faccia, cercando la verità, la donna incalzata confessa di essere la sorella gemella di Laura ma poi prende una pistola e spara in direzione di Martina, Daniele si frappone tra la sua ex fidanzata ed la pallottola, salvando la vita della poliziotta.

Ritorno a Las Sabinas: Tano e Miguel

Dopo la sparatoria al comando, Manuela e i Molina scoprono cosa è realmente accaduto. Gracia, pur provata, cerca speranza nel figlio che aspetta. Tano, sopraffatto dai sensi di colpa, interrompe l'avvelenamento, forse troppo tardi. Intanto, Paca lotta per salvare El Acebuche e i Larrea ringraziano Emilio.

Anticipazioni di Ritorno a Las Sabinas: Paca vuole riappacificarsi con le Molina

Tano ha finalmente deciso di smettere di avvelenare Gracia, ma purtroppo ha preso questa decisione troppo tardi. Poco dopo, infatti, Gracia cade dalle scale e perde il bambino che aspettava. Il dolore è immenso, ma trova un po' di sollievo nel sostegno incondizionato della sua famiglia, che le resta accanto in questo momento drammatico.

Nel frattempo, il sindaco continua a nascondere la verità, divorato dai sensi di colpa per aver avvelenato la moglie e per le conseguenze devastanti delle sue azioni. Nonostante tutto, non trova ancora il coraggio di confessare. Miguel, invece, si adopera per aiutare Paca a salvare la sua reputazione, mettendo in atto una strategia inaspettata che però non piace affatto a Esther.

Ritorno a Las Sabinas: Natalia Sánchez interpreta Esther

Quest'ultima, colpita dagli eventi e dal comportamento della madre, inizia a capire di averla idealizzata troppo e a rendersi conto della sua influenza negativa. Paca, consapevole degli errori del passato, vuole cambiare e, dopo l'episodio con Carmen, ritiene giusto fare pace con le sorelle Molina.

Anche Esther, dopo molte riflessioni, decide di riavvicinarsi a Miguel, aprendo la porta a una nuova fase della loro relazione. Esther scopre che Gracia ha abortito per colpa di Tano, che però si rifiuta di confessare la verità. Miguel, dunque, si prepara ad affrontare suo fratello in una lite che si ripercuote in maniera imprevista su Tano.