Ritorno a Las Sabinas anticipazioni 30 maggio: Paca sospetta di Miguel e Gracia, Manuela fa passi avanti

Ritorno a Las Sabinas prosegue domani venerdì 30 maggio con un nuovo episodio in onda come sempre alle 16:00 su Rai 1 e in streaming su RaiPlay. In questa puntata di Regreso a Las Sabinas, questo il titolo originale della soap: Grazie all'aiuto di Paloma e a nuovi interrogatori, Marina fa un passo avanti decisivo nelle indagini sulla morte di Óscar.

Nell'episodio precedente

Manuela ha un colloquio con il missionario Álex per cercare di risalire all'assassino di Óscar, fratello del prete. Intanto, Paca si trova ad affrontare nuovi ostacoli inaspettati nei suoi ambiziosi piani di espansione. Dopo essere entrata in contrasto con Tano ora deve fare i conti con Pilar, che ha scoperto le sue intenzioni.

Nel frattempo, Gracia scopre che suo marito Antón, rimasto a Madrid, l'ha tradita, un gesto che sancisce la fine di un matrimonio. Ora Gracia deve raccontare quanto è accaduto ai figli Lucas e Julia, In questo momento, lk'unico con cui riesce a confidarsi è Miguel. I due, che avevano cercato a lungo di reprimere l'attrazione reciproca, non riescono più a resistere e cedono alla passione

Anticipazioni di Ritorno a Las Sabinas: Paca intuisce il legame tra Miguel e Gracia

Nella soap spagnola, gli eventi nel paese si susseguono rapidamente e una serie di circostanze favorevoli consente a Paca di avvicinarsi sempre più al suo obiettivo: appropriarsi delle terre di Emilio, approfittando del suo precario stato di salute, ed espandere così il suo dominio. Nonostante ciò, la donna intuisce che c'è qualcosa di ambiguo tra Miguel e Gracia, fidanzato di sua figlia Esther. Tuttavia, decide momentaneamente di non approfondire la questione per restare concentrata sul suo piano.

Nel frattempo, proseguono le indagini della polizia per scoprire chi ha assassinato Óscar. Manuela, la più determinata nella ricerca della verità, dopo aver interrogato Richi e Jiménez e parlato con Álex, riesce a ottenere nuove informazioni fondamentali per risolvere il caso e compie un importante passo avanti grazie all'aiuto di Paloma.