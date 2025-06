Ritorno a Las Sabinas anticipazioni 30 giugno: Miguel scopre di essere padre mentre Lucas rischia la vita

Nel prossimo episodio della soap spagnola in onda su Rai 1: Gracia riceve una telefonata agghiacciante che le rivela il rapimento di Lucas, ora deve trovare il denaro necessario per il riscatto.

Ritorno a Las Sabinas prosegue domani con un nuovo episodio, in onda come sempre alle 16:00 su Rai 1 e disponibile in streaming su RaiPlay. Nella prossima puntata di Regreso a Las Sabinas, titolo originale della soap: Miguel viene a sapere di essere il padre di Lucas proprio il giorno in cui il ragazzo è stato rapito.

Nell'episodio precedente

Nelle ultime settimane, Lucas e Lucía si sono avvicinati fino a scoprire di essere innamorati. Tuttavia, il loro bacio viene visto da Trini, che informa subito Gracia. La donna, sconvolta, è costretta a rivelare un segreto custodito per anni: Lucas non è figlio di Antón, ma di Miguel, quindi lui e Lucía sono fratellastri. Una verità sconvolgente che travolge le loro vite.

Gracia, per proteggerlo, decide di mandarlo dalla nonna a Barcellona, ma Lucía, ignara del motivo, si sente ferita. Intanto a Las Sabinas, María, ospite dell'amica Paloma, confida a Don Emilio il difficile passato vissuto in collegio. Le indagini sulla morte di Óscar Egea proseguono senza risultati. Ma un nuovo dramma colpisce i Molina: Lucas viene rapito da uno sconosciuto.

Ritorno a Las Sabinas: Lucas interpretato da Roger Padilla

Anticipazioni di Ritorno a Las Sabinas: Emilio affronta duramente Paca

Gracia non immagina minimamente che suo figlio è stato rapito da uno sconosciuto. Tuttavia, la donna è molto preoccupata per Lucas, che non è mai arrivato a destinazione, ovvero a casa della nonna a Barcellona. Il ragazzo, inoltre, non risponde al telefono che risulta irraggiungibile.

Mentre cerca disperatamente di rintracciarlo, chiedendo informazioni a chiunque lo conosca, riceve una telefonata che le gela il sangue: dall'altra parte della cornetta c'è un uomo che le chiede una grossa somma di denaro in cambio del rilascio del ragazzo. In questo momento drammatico si scopre anche che Lucas è il figlio di Miguel.

Nel frattempo, si viene a sapere che l'arrivo di María a Las Sabinas non è affatto casuale, né disinteressato. Emilio affronta duramente Paca, convinto che la donna si sia spinta decisamente troppo, soprattutto nel rapporto con Paloma. A quel punto, Gracia trova il coraggio di confessare a Miguel la verità su Lucas. Sconvolto dalla notizia, l'uomo si offre subito di aiutarla a trovare i soldi necessari per il riscatto.