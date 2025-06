Ritorno a Las Sabinas anticipazioni 3 giugno: il ricatto di Paca e la scelta dolorosa di Gracia

Nel prossimo episodio della soap spagnola in onda su Rai 1: mentre la Utrera trama per salvare le nozze di sua figlia, Gracia si trova davanti a un bivio che potrebbe distruggere la sua felicità.

Ritorno a Las Sabinas prosegue domani martedì 3 giugno con un nuovo episodio in onda come sempre alle 16:00 su Rai 1 e in streaming su RaiPlay. In questa puntata di Regreso a Las Sabinas, questo il titolo originale della soap: un'indagine rischiosa porta Manuela molto vicina al colpevole.

Nell'episodio precedente

Il fidanzamento tra Esther e Miguel attraversa un momento difficile dopo il ritorno a Las Sabinas di Gracia, una vecchia fiamma del Mellado. La dottoressa, appena rientrata da una conferenza, appare determinata e con le idee ben chiare sia sul proprio futuro che sul matrimonio.

Nel frattempo, Manuela, impegnata nelle indagini sulla morte di Óscar, comincia a nutrire seri dubbi: non si tratta forse di un suicidio o di un incidente, ma di un vero e proprio omicidio. Dopo l'ictus, Emilio viene dimesso dall'ospedale.

Ritorno a Las Sabinas: Andrés Velencoso interpreta Miguel

Nonostante le sue reticenze, Gracia, Paloma e lo decidono di assumere Wilson come assistente per la convalescenza. Intanto, Julia e Lucas fanno la conoscenza di Lucía, mentre Paca, preoccupata per la crescente intesa tra Miguel e Gracia, decide di intervenire per salvare il fidanzamento della figlia Esther.

Anticipazioni di Ritorno a Las Sabinas: Manuela più vicina alla verità

Per Paca, in questo momento, ci sono solo due preoccupazioni, entrambe legate a Gracia e alla sua famiglia. La Utrera vuole allontanare la figlia di Emilio da Miguel e, al tempo stesso, salvaguardare le future nozze di sua figlia Esther. Per riuscirci, Paca non esita a ricorrere al ricatto contro la maggiore delle sorelle Molina.

Di fronte a questi eventi, Gracia si trova costretta a prendere una decisione dolorosa. Intanto Donna Paca prosegue nel suo piano di espansione acquistando le terre degli Egea. Nel frattempo, la relazione tra l'avvocato Tomás Robledo e Carla Egea prende una piega inaspettata. Sul fronte investigativo, Manuela continua a indagare sulla morte di Óscar.

La poliziotta è convinta che l'erede degli Egea sia stato ucciso. Manuela, allo stesso tempo sta investigando su un altro fronte: l'avvelenamento della riserva di Don Emilio e e sente di essere sempre più vicina a scoprire la verità. Tuttavia, mentre le sue indagini avanzano, qualcuno cerca di ostacolarla e impedirle di arrivare alla verità.