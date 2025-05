Ritorno a Las Sabinas anticipazioni 29 maggio: Gracia e Miguel cedono alla passione, Álex aiuta Martina

Ritorno a Las Sabinas prosegue domani giovedì 29 maggio con un nuovo episodio in onda come sempre alle 16:00 su Rai 1 e in streaming su RaiPlay. In questa puntata di Regreso a Las Sabinas, questo il titolo originale della soap: Gracia è distrutta dopo aver scoperto che Antón l'ha tradita, ora tutto cambia.

Nell'episodio precedente

Emilio, dopo l'ictus che lo ha colpito, non si è ancora ripreso. I medici non possono garantire il suo pieno recupero, sia a livello cerebrale che motorio, una notizia che getta le sue figlie Gracia e Paloma nell'angoscia. Nel frattempo, la polizia - in particolare Martina - continua le indagini sulla morte di Óscar Egea.

Álex, fratello della vittima, tornato in paese dopo aver appreso la notizia, chiede a Esther se l'uomo avesse manifestato paure o preoccupazioni nei giorni precedenti alla sua morte. Intanto Paca, decisa a espandere le sue proprietà acquistando i terreni di Emilio, entra in competizione con Tano, sindaco del paese e fratello di Miguel.

Ritorno a Las Sabinas: Jimena Silva interpreta Julia Rivera Molina

Anticipazioni di Ritorno a Las Sabinas: Gracia crolla dopo il tradimento di Antón

Manuela, determinata a scoprire chi ha assassinato Óscar, ha un lungo e intenso colloquio con Álex, il missionario tornato a Las Sabinas dopo la tragica morte del fratello. Insieme cercano di ricostruire gli ultimi momenti di vita di Óscar, nel tentativo di individuare eventuali dettagli trascurati nella prima fase dell'indagine e di capire se esiste un movente capace di spiegare il terribile gesto.

Intanto, Paca si trova ad affrontare ostacoli inaspettati nei suoi ambiziosi piani di espansione. Dopo essere entrata in contrasto con Tano ora deve fare i conti con Pilar, che ha scoperto le sue intenzioni subdole e si mostra pronta a opporsi con determinazione.

Nel frattempo, Gracia riceve una notizia devastante: suo marito, rimasto a Madrid, l'ha tradita. Il gesto di Antón sancisce la fine di un matrimonio che già da tempo mostrava segni di cedimento. Ora Gracia si trova davanti a una difficile verità da affrontare: raccontare a Lucas e Julia che il suo legame con il loro padre è ormai giunto al capolinea.

In questo momento di fragilità emotiva, l'unico con cui riesce a confidarsi è Miguel. I due, che avevano cercato a lungo di reprimere l'attrazione reciproca, non riescono più a resistere: i sentimenti prendono il sopravvento e gli ex fidanzati cedono alla passione senza pensare alle conseguenze del loro gesto.