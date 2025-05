Ritorno a Las Sabinas anticipazioni 28 maggio: Emilio tra la vita e la morte dopo l’ictus

Nel prossimo episodio della soap spagnola in onda su Rai 1: Colpito da un ictus, Emilio lotta in ospedale mentre Gracia e Paloma affrontano l'incertezza del futuro e vecchi rancori familiari.

Ritorno a Las Sabinas prosegue domani mercoledì 28 maggio con un nuovo episodio in onda come sempre alle 16:00 su Rai 1 e in streaming su RaiPlay. In questa puntata di Regreso a Las Sabinas, questo il titolo originale della soap: La morte di Óscar spinge Martina e Alex a scavare nel passato della vittima.

Nell'episodio precedente

A pochi giorni dalle nozze, Esther deve affrontare la confusione emotiva di Miguel, sconvolto dal ritorno di Gracia, suo primo amore. La presenza della donna a Las Sabinas riapre vecchi ricordi e porta Miguel a mettere in dubbio il suo futuro con Esther. Mentre lei, ferita ma determinata, gli chiede di essere sincero, anche Gracia fatica a reprimere i sentimenti che prova, nonostante sia sposata.

Martina prosegue nelle sue indagini sulla misteriosa morte di Óscar Egea. Nel frattempo, Paca condivide con Miguel un progetto ambizioso per rilanciare Las Sabinas, siglando un accordo con le sorelle Molina per l'acquisto delle terre di Emilio. Tuttavia, gli affari non bastano a distrarre Miguel dai tormenti interiori. Quando Esther gli chiede apertamente se prova ancora qualcosa per Gracia, l'uomo è costretto a confrontarsi con i propri sentimenti e con una verità che potrebbe stravolgere ogni certezza.

Ritorno a Las Sabinas: Paloma

Anticipazioni di Ritorno a Las Sabinas: Tano e Paco sono ai ferri corti

Le condizioni di salute di Emilio peggiorano rapidamente: l'uomo è stato colpito da un ictus e attualmente si trova ricoverato in ospedale in condizioni critiche. Le sue figlie, Gracia e Paloma, sono profondamente preoccupate, poiché i medici non possono garantire un pieno recupero. L'incertezza riguarda non solo la sua sopravvivenza, ma anche i possibili danni permanenti a livello cerebrale e motorio.

Il ritorno a Las Sabinas per le due sorelle avviene quindi in un clima carico di ansia e dolore, mentre la famiglia si stringe intorno al padre nella speranza di un miglioramento. Contemporaneamente, proseguono le indagini sull'omicidio di Óscar Egea. Martina, sempre più determinata a scoprire la verità, interroga Richi e Jiménez nel tentativo di ottenere indizi rilevanti.

Alex, il fratello missionario della vittima, si avvicina a Esther per capire se Óscar avesse manifestato paure o preoccupazioni nei giorni precedenti alla sua morte. Nel frattempo, si accende una nuova tensione: Paca entra in competizione con Tano, sindaco del paese e fratello del futuro genero Miguel, alimentando nuovi conflitti familiari che rischiano di compromettere anche gli equilibri economici legati al futuro di Las Sabinas.