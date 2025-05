Ritorno a Las Sabinas anticipazioni 27 maggio: Esther mette Miguel con le spalle al muro

Ritorno a Las Sabinas torna domani martedì 27 maggio con un nuovo episodio in onda come sempre alle 16:00 su Rai 1 e in streaming su RaiPlay. In questa puntata di Regreso a Las Sabinas, questo il titolo originale della soap: Martina scopre segreti inquietanti su Óscar Egea, mentre Miguel deve affrontare i suoi sentimenti per Gracia.

Nell'episodio precedente

Miguel ha chiesto a Gracia di incontrarsi ancora una volta: non è riuscito a stare lontano dalla donna che un tempo ha amato e che forse ama ancora. Lei, però, è stata dubbiosa e ha ripensato alle motivazioni che l'avevano spinta a chiudere la relazione con lui. Nel frattempo, Lucas e Julia sono curiosi di scoprire qualcosa di più sull'adolescenza della madre a Las Sabinas.

Intanto, Emilio ha saputo che, pochi giorni dopo il loro ritorno alla tenuta, le sue figlie hanno ricevuto un'offerta da Paca, ma hanno deciso di tenergliela nascosta. Gracia ha riflettuto su ciò che è accaduto in passato e su ciò che prova nel presente. Dopo una lunga introspezione, ha preso una decisione su come proseguire il suo rapporto con Miguel.

Paloma Molina Montalbo interpretata da Olivia Molina

Anticipazioni di Ritorno a Las Sabinas: la morte di Óscar Egea diventa sempre più misteriosa

A pochi giorni dal fatidico sì, Esther si trova a dover affrontare la crisi emotiva del suo fidanzato Miguel, sconvolto dal ritorno di Gracia, la donna che fu il suo primo amore. Il passato torna a bussare con forza, mettendo in discussione il presente: Miguel è davvero pronto per sposarsi o è ancora legato a Gracia?

Esther, ferita ma determinata, chiede all'uomo che ama di essere sincero e di fare chiarezza nei suoi sentimenti. Intanto Gracia, rientrata a Las Sabinas per lo stato di salute di suo padre, lotta per reprimere le emozioni e rispettare il matrimonio con suo marito, rimasto a Madrid. Ma sarà davvero possibile ignorare il legame con Miguel?

Nel frattempo, Martina continua ad approfondire le indagini sulla misteriosa morte di Óscar Egea. Le sue ricerche portano alla luce verità scomode e aprono nuovi interrogativi sul passato del giovane. La famiglia Egea, già sconvolta dalla perdita, si ritrova a riflettere sul proprio futuro e sulle scelte da prendere, sostenuta da Alex, missionario e fratello della vittima, determinato a scoprire la verità.

Non mancano anche nuovi sviluppi per Las Sabinas: Paca condivide con Miguel i suoi ambiziosi progetti di rilancio della sua tenuta, rivelando l'accordo con le sorelle Molina per l'acquisto delle terre di Emilio. Ma proprio mentre gli affari sembrano decollare, Esther mette Miguel con le spalle al muro, chiedendogli apertamente se prova ancora qualcosa per Gracia.