Ritorno a Las Sabinas anticipazioni 27 giugno: Lucas parte per Barcellona, ma un rapimento sconvolge tutti

Nel prossimo episodio della soap spagnola in onda su Rai 1: Gracia è costretta a rivelare il segreto che ha nascosto per anni, mentre Lucas, devastato, viene mandato a Barcellona.

Ritorno a Las Sabinas prosegue domani con un nuovo episodio, in onda come sempre alle 16:00 su Rai 1 e disponibile in streaming su RaiPlay. Nella prossima puntata di Regreso a Las Sabinas, titolo originale della soap:Tensione alle stelle a Manterana, Gracia è sull'orlo del crollo quando Lucas viene rapito da uno sconosciuto .

Nell'episodio precedente

Il progetto minerario di Paca, appoggiato dai fratelli Larrea, scatena la rabbia di Alex, preoccupato per il possibile disastro ambientale. Questo porta Manuela a sospettare che Paca possa essere coinvolta nella morte di Óscar, forse eliminato per impossessarsi delle terre degli Egea. Nel frattempo, Paloma accoglie María a Las Sabinas.

Le due si sono conosciute al collegio e María le è stata molto vicina dopo la morte della madre, Laura. Gracia si oppone all'ospitalità, ma Paloma le rinfaccia di non esserle stata accanto nel momento più difficile. Intanto, l'amore tra Lucas e Lucía cresce, ma Gracia interviene rivelando a Lucas un segreto sconvolgente, capace di distruggere il loro rapporto e travolgere anche la vita di una persona totalmente ignara del passato.

Ritorno a Las Sabinas: Lucas interpretato da Roger Padilla

Anticipazioni di Ritorno a Las Sabinas: María rivela a Don Emilio il dramma vissuto da Paloma

Nelle ultime settimane, Lucas e Lucía si sono avvicinati sempre di più, fino a scoprire di essere innamorati. Il loro primo bacio, però, non passa inosservato: Trini, che li sorprende insieme, corre immediatamente a riferire tutto a Gracia. La notizia ha un effetto devastante sulla Molina, che si trova costretta a rivelare un segreto custodito da troppo tempo.

Lucas non è figlio di Antón, ma di Miguel, il che significa che lui e Lucía sono fratellastri. Una verità sconvolgente che rischia di cambiare per sempre le loro vite. Per proteggerlo e aiutarlo a elaborare questa difficile realtà, Gracia decide di mandare suo figlio per qualche giorno dalla nonna, a Barcellona. Ma Lucía, ignara del vero motivo di questo improvviso allontanamento, si sente confusa e profondamente ferita.

Nel frattempo, a Las Sabinas, María è ospite di Paloma, con la quale è legata da una profonda amicizia nata ai tempi del collegio. È lì che la più giovane delle Molina era stata mandata dopo la morte di sua madre, Laura. In quel periodo difficile, Paloma le era stata accanto come una sorella.

Durante una conversazione con Don Emilio, María gli racconta le sofferenze che Paloma ha dovuto affrontare durante la permanenza in quel centro per minori. Le parole di María lasciano Emilio sconvolto e colmo di sensi di colpa per aver abbandonato le sue figlie tanti anni prima.

Intanto proseguono senza sosta le indagini sulla morte di Óscar Egea. Nonostante gli sforzi, Manuela non è ancora riuscita a individuare un colpevole. Per questo motivo, la Guardia Civil decide di interrogare nuovamente Jiménez.

Il clima a Manterana si fa sempre più teso e carico di tensione. E mentre la famiglia Molina è già travolta da un ciclone emotivo, un nuovo, drammatico colpo di scena sconvolge tutti: Lucas, mentre sta lasciando la casa per raggiungere la nonna a Barcellona, viene improvvisamente rapito da uno sconosciuto.