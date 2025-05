Ritorno a Las Sabinas anticipazioni 26 maggio, tra Gracia e Miguel l’amore non è finito?

Ritorno a Las Sabinas torna domani lunedì 26 maggio con un nuovo episodio in onda come sempre alle 16:00 su Rai 1 e in streaming su RaiPlay. In questa puntata di Regreso a Las Sabinas, questo il titolo originale della soap: Lucas e Julia indagano sul passato della madre.

Nell'episodio precedente

Gracia e Paloma si ritrovano dopo anni di silenzio e rancori irrisolti, spinte dalla situazione critica di Emilio. Il ritorno a Las Sabinas riapre vecchie ferite e antichi dissapori, rendendo il confronto inevitabile. Nonostante i tentativi di mantenere la distanza, Gracia e Miguel, promesso sposo di Esther, si incrociano spesso: la loro complicità riemerge lentamente, risvegliando emozioni sopite e rimettendo in discussione certezze apparentemente consolidate.

Nel frattempo, la tragica morte di Óscar Egea sconvolge la cittadina: l'intera comunità è scossa e inizia un'indagine guidata con tenacia dall'agente Manuela. Il ritorno di Alex, missionario e fratello della vittima, porta nuovi interrogativi. Intanto, Lucas mal sopporta la vita a Las Sabinas e sogna Madrid, pronto persino a tradire la fiducia della zia Paloma pur di fuggire.

Ritorno a Las Sabinas: Emilio Molina, interpretato da Nancho Novo

Anticipazioni di Ritorno a Las Sabinas: Emilio scopre l'offerta segreta di Paca

Miguel chiede a Gracia di incontrarsi ancora una volta: non riesce a stare lontano dalla donna che un tempo ha amato e che forse ama ancora. Lei, però, è dubbiosa e cerca di ricostruire i ricordi del passato, ripensando alle motivazioni che l'avevano spinta a chiudere la relazione con lui.

Nel frattempo, Lucas e Julia sono curiosi di scoprire qualcosa di più sull'adolescenza della madre a Las Sabinas, nella speranza di svelare anche nuovi dettagli sul suo legame con Miguel. Intanto, Emilio viene a sapere che, pochi giorni dopo il loro ritorno alla tenuta, le sue figlie hanno ricevuto un'offerta da Paca, tenendogliela però nascosta.

Mentre i sentimenti riaffiorano e i pensieri si affollano, Gracia riflette su ciò che è accaduto in passato e su ciò che prova nel presente. Dopo una lunga introspezione, prende una decisione su come proseguire il suo rapporto con Miguel.