Ritorno a Las Sabinas anticipazioni 26 giugno: Gracia rivela un segreto sconvolgente a Lucas e Lucía

Nel prossimo episodio della soap spagnola in onda su Rai 1: il segreto tenuto nascosto per anni viene finalmente alla luce. Le parole di Gracia sconvolgono Lucas e Lucía, cambiando per sempre il loro destino