Ritorno a Las Sabinas anticipazioni 25 giugno: Miguel difende Paca e dichiara guerra alle Molina

Nel prossimo episodio della soap spagnola in onda su Rai 1: Mentre Lucía e Lucas si avvicinano, Miguel scopre i progetti di Paca e prende una decisione sorprendente.

Ritorno a Las Sabinas prosegue domani con un nuovo episodio, in onda come sempre alle 16:00 su Rai 1 e disponibile in streaming su RaiPlay. Nella prossima puntata di Regreso a Las Sabinas, titolo originale della soap: Gracia è sconvolta dal bacio tra Lucía e Lucas, arriva un volto legato al passato di Paloma.

Nell'episodio precedente

Lucía, in un momento di ingenuità adolescenziale, ha inviato un video privato a Nico per dimostrargli il suo amore. Ma il ragazzo ha tradito la sua fiducia, condividendo il video con gli amici, rendendolo virale. Sconvolta, Lucía ha raccontato tutto a suo padre Miguel, che ha deciso di accompagnarla alla Guardia Civil per denunciare l'accaduto.

Sul punto di sporgere denuncia, la ragazza ha però esitato, finché Martina l'ha incoraggiata a compiere un gesto forte per evitare che simili comportamenti si ripetano. In questo momento difficile, Lucía ha trovato conforto in Lucas, figlio di Gracia: tra loro nasce qualcosa di più di un'amicizia, suggellato da un bacio. Intanto, Wilson lascia la tenuta per problemi economici, ma prima di andarsene si dichiara a Paloma.

Ritorno a Las Sabinas: Paloma

Anticipazioni di Ritorno a Las Sabinas: il segreto di Gracia pronto a venire alla luce

Dopo le vicissitudini vissute con l'ex fidanzato Nico, Lucía ha trovato conforto in Lucas, figlio di Gracia. Tra i due è nato qualcosa di più profondo e si sono scambiati un bacio. Tuttavia, a sorprenderli è stato Trino, che non ha perso tempo e ha riferito tutto a Gracia.

La donna, sconvolta, si ritroverà costretta a rivelare un segreto rimasto nascosto per anni, destinato a cambiare per sempre gli equilibri tra gli abitanti di Manterana. Nel frattempo, Miguel scopre che Paloma ha lasciato El Acebuche dopo aver accusato Paca di averla baciata. Poco dopo, è la stessa Paca a mostrargli i suoi ambiziosi progetti per l'estrazione delle terre rare.

Visti i contrasti con le Molina, Miguel decide di schierarsi dalla parte della sua futura suocera. Intanto, Don Emilio spinge le figlie a creare una nuova cooperativa agricola insieme ad altri agricoltori contrari ai piani di Paca. Ma a complicare tutto è l'arrivo inaspettato di una persona legata al passato di Paloma.