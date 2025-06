Ritorno a Las Sabinas anticipazioni 24 giugno: Wilson lascia la tenuta e si dichiara a Paloma

Nel prossimo episodio della soap spagnola in onda su Rai 1: Lucía valuta se denunciare Nico per la diffusione del video privato.

Ritorno a Las Sabinas prosegue domani con un nuovo episodio, in onda come sempre alle 16:00 su Rai 1 e disponibile in streaming su RaiPlay. Nella prossima puntata di Regreso a Las Sabinas, titolo originale della soap: Le difficili condizioni economiche costringono Gracia e Paloma a rinunciare all'aiuto prezioso di Wilson.

Nell'episodio precedente

A Manterana la tensione cresce. Lucía, per riconquistare Nico, registra un video che finisce virale a scuola. Ora è spaventata dalla reazione di Manuel. Gracia la sprona a confidarsi con lui e, con sorpresa, il padre le dà pieno sostegno. Intanto Lucas, geloso e ossessionato da Lucía, trama vendetta contro Nico, suscitando l'ansia di Gracia per un segreto ancora taciuto.

Le indagini sulla morte di Óscar continuano: Martina lavora con Álex, fratello della vittima, e si scopre attratta da lui, nonostante sia un prete e lei stia con Dani. Esther affronta Paloma e scopre che Paca ha tentato di baciarla. Intanto, la crisi economica spinge i Molina a decidere sul futuro di Wilson, l'aiutante di Emilio.

Ritorno a Las Sabinas: Andrés Velencoso interpreta Miguel

Anticipazioni di Ritorno a Las Sabinas, Nuovi legami: tra Lucas e Lucía scatta un bacio

Lucía ha commesso un'imprudenza tipica dell'adolescenza: per dimostrare il suo amore a Nico, gli ha inviato un video privato. Purtroppo, il giovane Elejalde non ha rispettato la sua fiducia e ha condiviso quel video con alcuni amici, facendolo diventare virale. Sconvolta, Lucía ha confidato tutto a suo padre Miguel, che si è subito schierato dalla sua parte.

L'uomo ha deciso di accompagnarla alla Guardia Civil per denunciare l'ex fidanzato. Tuttavia, proprio mentre si trova sul punto di sporgere denuncia, Lucía comincia ad avere dei ripensamenti. È allora che Martina interviene, spiegandole l'importanza di un gesto deciso, affinché certi comportamenti non si ripetano. In questo momento delicato, Lucía ha trovato sostegno anche in Lucas, il figlio di Gracia. Tra i due inizia a nascere qualcosa che va oltre la semplice amicizia, come dimostra il bacio che si sono scambiati.

Intanto, alla tenuta continuano le confessioni. Wilson è costretto a lasciare casa Molina: le difficili condizioni economiche in cui versa Las Sabinas hanno spinto Gracia e Paloma a rinunciare ai suoi servizi, nonostante si prendesse cura con dedizione di Emilio. Prima di partire, Wilson trova il coraggio di dichiararsi a Paloma.