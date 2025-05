Ritorno a Las Sabinas anticipazioni 23 maggio, Lucas tradisce Paloma, la polizia indaga sulla morte di Omar

Nel prossimo episodio della soap spagnola in onda su Rai 1: vecchi rancori riemergono tra le sorelle mentre Miguel si divide tra l'amore promesso a Esther e quello mai dimenticato per Gracia.

Ritorno a Las Sabinas torna domani venerdì 23 maggio con un nuovo episodio in onda come sempre alle 16:00 su Rai 1 e in streaming su RaiPlay. In questa puntata di Regreso a Las Sabinas, questo il titolo originale della soap: Manuela è decisa a scoprire chi ha ucciso Óscar, primi screzi nella famiglia Molina.

Nell'episodio precedente

Nella puntata di Ritorno a Las Sabinas del 22 maggio, Esther è sempre più scossa dal legame crescente tra Miguel e Gracia. Nel frattempo la dottoressa avvisa le due sorelle Molina delle condizioni di salute di Emilio. Intanto, Gracia riceve una proposta lavorativa inaspettata da Tano.

Il fratello di Miguel le offre un ruolo chiave in un progetto municipale. Nel frattempo, Miguel cerca di riconquistare la fiducia di Esther e si dedica con impegno ai preparativi del matrimonio, sperando che questo gesto dimostri alla sua fidanzata quanto sia sincero il suo amore per lei.

Ritorno a Las Sabinas: Miguel interpretato da Andrés Velencoso

Anticipazioni di Ritorno a Las Sabinas: Lucas fa di tutto per tornare a Madrid

Gracia e Paloma sono rimaste a lungo lontane l'una dall'altra, a causa di una serie di malintesi e divergenze di vedute che negli anni hanno alimentato tensioni e incomprensioni. Il ritorno a Las Sabinas, seppur segnato dal dolore condiviso per le condizioni critiche di Emilio, riporta a galla vecchi contrasti mai davvero superati.

Nel frattempo, nonostante l'impegno di Miguel nel collaborare con Esther ai preparativi del loro matrimonio, lui e Gracia continuano a incontrarsi - talvolta per caso, altre volte con meno casualità. Questa crescente vicinanza riaccende in Miguel dubbi mai sopiti, mentre in Gracia riaffiora il desiderio di riallacciare un legame con il suo primo amore.

A sconvolgere ulteriormente gli equilibri, arriva la notizia della morte di Óscar Egea, un evento che getta nel panico l'intero paese. La polizia avvia subito le indagini per scoprire l'identità dell'assassino. Tra i più determinati c'è Manuela, una giovane agente che prende molto a cuore il caso, decisa a guidare le ricerche con fermezza.

A Las Sabinas ritorna anche Alex, missionario e fratello della vittima, il cui arrivo porta con sé nuove ombre e misteri. Intanto, Lucas si mostra sempre più insofferente verso la vita nella piccola comunità: sogna di tornare a Madrid per riunirsi con il padre, anche a costo di tradire la fiducia della zia Paloma.