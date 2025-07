Ritorno a Las Sabinas anticipazioni 23 luglio: Paloma blocca la partenza di Gracia e ostacola i piani di Laura

Ritorno a Las Sabinas prosegue domani con due episodi nella sua nuova collocazione, la serie va in onda a partire dalle ore 8.45 su Rai 2 e sarà disponibile in streaming su RaiPlay. Nella prossima puntata di Regreso a Las Sabinas, questo è il titolo originale della soap: Tano affronta Miguel, Laura vuole impadronirsi della tenuta con l'aiuto di Daniel ma Paloma non cede la sua quota. Tomás indaga sul passato di Laura e bacia Esther.

Nell'episodio precedente

Laura ha vuoti di memoria e la sua incapacità di ricordare insospettisce Paca, che dubita della sincerità della donna. Intanto, Miguel decide di riconoscere Lucas come suo figlio biologico. Anche Gracia fa un passo importante: propone a Tano di trasferirsi a Madrid per dimostrargli il suo amore e chiudere con il passato e Miguel. Entrambi comunicano la decisione alle famiglie.

Il rapporto tra Silvia ed Emilio si incrina per un errore imperdonabile di lui. Alla tenuta torna María. Ora deve spiegare le sue misteriose assenze a Paloma. Esther, per non perdere Miguel, ha mentito sulla gravidanza, una bugia sempre più difficile da gestire. Per questo, chiede a Miguel di tornare da Paca, ma lui rifiuta. Nel frattempo, il detective di Tomás scopre dettagli cruciali sul passato di Laura.

Ritorno a Las Sabinas: Esther interpretata da Natalia Sánchez

Anticipazioni di Ritorno a Las Sabinas: Laura e Daniel tramano per impossessarsi della tenuta

Gracia e Tano hanno annunciato alle rispettive famiglie l'intenzione di trasferirsi a Madrid, una scelta che Gracia considera necessaria per dimostrare il suo amore al marito. Tuttavia, i piani della maggiore delle sorelle Molina vengono ostacolati da Paloma.

Quest'ultima le ricorda che, insieme a Miguel, sono i fondatori della cooperativa Ecorana e che il contributo di Gracia è fondamentale in questo momento delicato, soprattutto per contrastare l'influenza di Paca. Paloma, inoltre, si rifiuta di cedere la propria quota della tenuta alla madre Laura, temendo giustamente che la donna possa allearsi con Paca. In realtà, il vero obiettivo di Laura è impadronirsi della tenuta di Las Sabinas con la complicità di Daniel.

Nel frattempo, Tano è ancora furioso con Miguel: il sindaco ha scoperto che suo fratello e Gracia, il giorno prima delle nozze, hanno ceduto alla passione. Dopo aver saputo dell'accaduto, Silvia invita i due fratelli a chiarirsi, ma il confronto riporta a galla vecchi ricordi sepolti, facendo aumentare la rabbia di Tano.

Ritorno a Las Sabinas:Paloma Molina interpretata da Olivia Molina

Tomás, sospettoso come Paca nei confronti di Laura, decide di assumere un investigatore per indagare sul passato della donna, in particolare sul periodo che lei sostiene di aver trascorso in Argentina. Intanto, Tomás confessa i suoi sentimenti a Esther e la bacia. Nel frattempo, Paca cerca di aiutare la figlia, tornata a vivere a El Acebuchal, che continua a mentire a Miguel sostenendo falsamente di essere incinta.