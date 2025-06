Ritorno a Las Sabinas anticipazioni 23 giugno: Lucas vuole vendicarsi di Nico, Gracia teme per lui

Ritorno a Las Sabinas prosegue domani con un nuovo episodio, in onda come sempre alle 16:00 su Rai 1 e disponibile in streaming su RaiPlay. Nella prossima puntata di Regreso a Las Sabinas, titolo originale della soap: i sentimenti di Lucas per Lucía, figlia di Miguel, spaventano Gracia.

Anticipazioni di Ritorno a Las Sabinas: Alex si insinua nella relazione tra Martina e Dani

A Manterana, l'atmosfera si fa sempre più tesa. Lucía, nel tentativo di dimostrare a Nico di essere ancora innamorata di lui, ha registrato un video che, condiviso inizialmente tra pochi coetanei, è presto diventato virale all'interno della scuola. La ragazza ora è sconvolta, frustrata e terrorizzata all'idea della reazione di Manuel.

In un momento di forte sconforto, Lucía si confida con Gracia, che la incoraggia a parlarne apertamente con suo padre. Nonostante i timori, Manuel sorprende la figlia schierandosi completamente dalla sua parte. Nel frattempo, Lucas - sempre più preso da Lucía - elabora un piano per vendicarsi di Nico. I sentimenti del giovane cominciano a preoccupare Gracia, soprattutto alla luce di un oscuro segreto che ancora nessuno conosce.

Ritorno a Las Sabinas: Natalia Sánchez interpreta Esther

Le indagini sulla morte di Óscar proseguono. Martina si trova a collaborare fianco a fianco con Álex, il fratello della vittima. Nonostante sia fidanzata con Dani, la poliziotta si accorge di provare qualcosa per l'uomo. Ma i suoi sentimenti sembrano destinati a infrangersi contro un ostacolo insormontabile: Álex è un prete.

Nel frattempo, Esther affronta Paloma per capire perché abbia smesso di lavorare con Paca, sua madre. Messa alle strette, la minore delle Molina decide di non mentire e confessa alla sua amica d'infanzia che Paca ha tentato di baciarla e che lei si è rifiutata. Intanto, la difficile situazione economica che sta colpendo Las Sabinas costringe i Molina a prendere una decisione difficile che riguarda Wilson, il ragazzo assunto per assistere Emilio dopo le dimissioni dall'ospedale.