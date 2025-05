Ritorno a Las Sabinas anticipazioni 22 maggio, Miguel tra due donne, Tano fa una proposta a Gracia

Ritorno a Las Sabinas torna domani giovedì 22 maggio con un nuovo episodio in onda come sempre alle 16:00 su Rai 1 e in streaming su RaiPlay. In questa puntata di Regreso a Las Sabinas, questo il titolo originale della soap: Esther è gelosa della vicinanza tra Miguel e Gracia che valuta una proposta di Tano.

Nell'episodio precedente

Paloma si riconnette con Esther, sua amica d'infanzia ed oggi fidanzata con Miguel. Questi, nel frattempo, sta aiutando Gracia a svuotare il capanno di Emilio. Durante le operazioni di sgombero, Miguel scopre che la Molina ha mentito, il suo matrimonio è in crisi.

Intanto, Lucas, il figlio di Gracia, non riesce ad adattarsi. Il passaggio dalla grande città alla piccola realtà di campagna non lo ha metabolizzato e vorrebbe tornare a Madrid, dove è rimasto suo padre. Nel frattempo, Paca dà una mano a Paloma nell'irrigare i campi, ma nonostante la gentilezza mostrata, continua a nascondere le sue vere intenzioni.

Paca Utrera interpretata da María Casal

Anticipazioni di Ritorno a Las Sabinas: Tano fa una proposta a Grecia

Esther, visibilmente turbata dal crescente legame tra Miguel e Gracia, non riesce più a nascondere il proprio disagio. Il sospetto che tra i due l'amore non sia mai realmente finito e che ci sia qualcosa di più di una semplice amicizia la tormenta, spingendola a confidarsi con le sorelle. Tuttavia, quel momento di condivisione si trasforma in una doccia fredda per tutta la famiglia.

La dottoressa rivela infatti le precarie condizioni di salute di Emilio, gettando un'ombra di preoccupazione sulla serenità apparente della tenuta. Nel frattempo, Gracia riceve una proposta inaspettata da Tano, fratello di Miguel, che la coinvolge in un ambizioso progetto legato al Municipio. L'iniziativa potrebbe rappresentare per lei una vera svolta professionale, ma la decisione non è semplice: i suoi sentimenti irrisolti verso Miguel e la delicata situazione familiare rischiano di complicare tutto.

Dal canto suo, Miguel è determinato a riconquistare la fiducia di Esther, consapevole di averla profondamente ferita. Per dimostrarle quanto tenga a lei, si getta a capofitto nei preparativi del matrimonio, curando ogni dettaglio con la speranza di farle comprendere la sincerità dei suoi sentimenti.