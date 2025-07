Ritorno a Las Sabinas anticipazioni 22 luglio: Gracia e Tano vogliono trasferirsi a Madrid

Ritorno a Las Sabinas prosegue domani con due episodi nella sua nuova collocazione, la serie va in onda a partire dalle ore 8.45 su Rai 2 e sarà disponibile in streaming su RaiPlay. Nella prossima puntata di Regreso a Las Sabinas, questo è il titolo originale della soap: la memoria di Laura è ancora un mistero ma il detective assunto da Tomás è vicino alla verità. Intanto, Esther fatica a reggere la sua menzogna.

Nell'episodio precedente

Il rapporto tra Gracia e Miguel genera la crescente gelosia di Tano, esacerbata dalla scoperta del loro incontro romantico pre-matrimoniale. Gracia stessa è profondamente scossa da quel momento, affrontando Miguel e fa una scelta determinante: per riaffermare il suo amore per il marito. Lucas e Lucía, ignari di essere fratellastri, si erano innamorati.

Dopo essersi rivisti al matrimonio di Tano, un bacio riaccende la loro passione nonostante il legame di sangue. Decidono di frequentarsi segretamente, architettando un piano per nascondere la loro relazione. Intanto, Esther confessa a Miguel di essere incinta, ma è una menzogna architettata per paura di perderlo. La notizia si diffonde rapidamente a Manterana. Solo Paca intuisce la verità, scegliendo però di assecondare la figlia e mantenere il segreto.

Ritorno a Las Sabinas: Andrés Velencos e Roger Padilla in una foto sul set

Anticipazioni di Ritorno a Las Sabinas: Miguel vuole riconoscere Lucas come suo figlio

Nonostante gli sforzi e le continue sollecitazioni di Paca, Laura non riesce a ricordare con chiarezza i momenti vissuti con la Utrera prima dell'incidente. I suoi vuoti di memoria iniziano a insospettire la ricca possidente, che comincia a dubitare della sincerità della donna.

Nel frattempo, Miguel prende una decisione importante: ora che è riuscito a creare un legame con Lucas, vuole riconoscerlo ufficialmente come suo figlio biologico. Il ragazzo è nato da una relazione giovanile con Gracia, la quale ha rivelato il segreto solo dopo il ritorno delle sorelle Molina a Manterana. Nel frattempo, anche Gracia compie un passo importante: per dimostrare a Tano di amare solo lui e che Miguel appartiene al suo passato, gli propone di trasferirsi insieme a Madrid. I due comunicano la loro scelta alle rispettive famiglie.

Il rapporto tra Silvia ed Emilio subisce una brusca frenata quando l'uomo commette un errore che la donna non riesce a perdonare. Intanto, alla tenuta fa ritorno María: fortunatamente, il corpo senza vita della senzatetto ritrovato nei pressi del paese non era il suo. Ora, però, María deve dare spiegazioni a Morena per le sue recenti e misteriose azioni.

Ritorno a Las Sabinas: Laura e Paloma

Esther, temendo di perdere Miguel, ha mentito sostenendo di essere incinta. Col passare del tempo, però, questa bugia diventa sempre più difficile da mantenere. La donna chiede a suo marito di tornare a El Acebuche da Paca, ma Miguel si rifiuta categoricamente. Nel frattempo, il detective assoldato da Tomás scopre informazioni cruciali sul periodo in cui Laura è stata lontana da Manterana.