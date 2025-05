Ritorno a Las Sabinas anticipazioni 21 maggio: Paloma ritrova Esther, Lucas sogna Madrid

Ritorno a Las Sabinas torna domani mercoledì 21 maggio con un nuovo episodio in onda come sempre alle 16:00 su Rai 1 e in streaming su RaiPlay. In questa puntata: Miguel scopre la verità sul matrimonio di Gracia, mentre Paloma passa del tempo con la sua vecchia amica Esther e Paca.

Nell'episodio precedente

Gracia Molina e Miguel Larrea si incontrano nuovamente a Las Sabinas dopo tanto tempo, e tra loro riaffiora subito un'intensa chimica, segno che il sentimento non si è mai spento. Tuttavia, entrambi sono legati ad altre persone: Miguel è fidanzato con Esther, mentre Gracia è sposata con Antón, rimasto a Madrid con una relazione ormai logora.

Gracia, tornata a casa di suo padre con i figli Lucas e Julia, è preoccupata per le attività sospette del marito che potrebbero mettere in pericolo lei e i due ragazzi. Nel frattempo, Paloma si occupa dell'azienda di famiglia, mentre Paca, nonostante le tensioni con Emilio, fa una proposta alle sorelle che potrebbe nascondere un secondo fine.

Paloma Molina Montalbo interpretata da Olivia Molina

Anticipazioni di Ritorno a Las Sabinas: Lucas vuole tornare da suo padre

Paloma ritrova la sua vecchia e cara amica Esther, ora fidanzata con Miguel, l'ex di Gracia. Nel frattempo, proprio Miguel e Gracia passano del tempo insieme: lui la sta aiutando a svuotare il capanno di Emilio. Durante le operazioni di sgombero, Miguel scopre che la Molina non è stata del tutto sincera riguardo al suo matrimonio.

Intanto, Lucas, il figlio di Gracia, fatica ad adattarsi alla nuova realtà: non riesce a stringere amicizia con i compagni di scuola e desidera lasciare Las Sabinas e tornare a Madrid. Nel frattempo, Paca dà una mano a Paloma nell'irrigare i campi, ma nonostante la gentilezza mostrata, continua a nascondere le sue vere intenzioni.