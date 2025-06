Ritorno a Las Sabinas anticipazioni 20 giugno: Paloma svela a Esther il segreto di Paca

Ritorno a Las Sabinas prosegue domani con un nuovo episodio, in onda come sempre alle 16:00 su Rai 1 e disponibile in streaming su RaiPlay. Nella prossima puntata di Regreso a Las Sabinas, titolo originale della soap: Manuela si ritrova intrappolata in un conflitto interiore devastante quando scopre di provare un sentimento profondo per Alex, ma lui ha preso i voti.

Nell'episodio precedente

Julia è sconvolta per la morte del padre e, per difendersi dal dolore, si rifugia nella negazione, fingendo che sia ancora vivo. Intanto, Tano si sente sempre più attratto da Gracia, mentre il fratello di Miguel, rientrato a Madrid, decide di lasciare Elena. Paca, ossessionata da Paloma per la sua somiglianza con Laura, la madre defunta di Gracia e Paloma, tenta di baciarla ma viene respinta.

Ferita, medita vendetta, ma Gracia la affronta con durezza, intimandole di stare lontana dalla sua famiglia. Nel frattempo, Manuela si scopre confusa: durante le indagini sull'omicidio di Óscar si è avvicinata ad Alex e ora teme di essersi innamorata di lui, mettendo in discussione il fidanzamento con Daniel. Anche Nico ha dubbi su Lucía, che per dimostrargli il suo amore compie un gesto avventato.

Ritorno a Las Sabinas:Paloma Molina interpretata da Olivia Molina

Anticipazioni di Ritorno a Las Sabinas: Paloma confessa a Esther il bacio con Paca

Manuela si trova ad affrontare un momento molto difficile nella sua vita. Nonostante sia fidanzata con Daniel, a cui tiene davvero tanto, si rende conto di essersi innamorata di Alex, tornato in paese dopo la morte del fratello Óscar. L'agente di polizia sa di essersi infilata in un vicolo cieco: il suo è un amore impossibile, perché Alex è un prete missionario.

Nel frattempo, Paca si è invaghita di Paloma, attratta anche dalla somiglianza della ragazza con sua madre Laura. Spinta dall'emozione, ha cercato di baciarla, ma Paloma si è tirata indietro. Questo ha dato origine a un acceso confronto, che ha portato a un allontanamento definitivo tra le due.

Confusa e ferita, Paloma confida a Esther di aver lasciato il lavoro presso la madre e le rivela di essere stata baciata da Paca. Intanto, la situazione di Lucía a Manterana si fa sempre più complicata: il video girato per dimostrare a Nico il suo amore è diventato virale, e ora la ragazza si chiude sempre più in sé stessa.

Tuttavia, grazie al confronto con Gracia, la ragazza trova il coraggio di aprirsi con Miguel, che reagisce in modo del tutto inaspettato. Nel frattempo, Lucas affronta Nico e pareggia finalmente i conti. Intanto, a causa delle difficoltà economiche che affliggono Las Sabinas, i Molina sono costretti a prendere una decisione importante che riguarda da vicino Wilson.