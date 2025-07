Ritorno a Las Sabinas anticipazioni 2 luglio: Gracia tenta di riacquistare le terre da Paca

Nel prossimo episodio della soap spagnola in onda su Rai 1: Alex, preoccupato per l'ambiente, chiede l'intervento del Comune contro il progetto minerario di Paca Utrera.

Ritorno a Las Sabinas prosegue domani con un nuovo episodio, in onda come sempre alle 16:00 su Rai 1 e disponibile in streaming su RaiPlay. Nella prossima puntata di Regreso a Las Sabinas, titolo originale della soap: Lucas viene liberato grazie all'azione della Guardia Civil dopo uno scontro a fuoco con il rapitore. Gracia, cerca di riottenere le terre vendute a Paca.

Nell'episodio precedente

Paca è l'unica in grado di fornire il milione di euro necessario per il riscatto di Lucas, ma, come sempre, si dimostra spietata e approfitta della disperazione di Gracia, proponendole di acquistare le sue quote di Las Sabinas. Intanto, Esther, angosciata per Miguel, che accompagna Gracia all'incontro con il rapitore, prende una decisione impulsiva.

Ignorando le rigide condizioni imposte dal sequestratore e le suppliche di Gracia e Miguel, decide di contattare la polizia, fino a quel momento all'oscuro del rapimento. Una mossa estremamente pericolosa, che rischia di compromettere tutto. Il rapitore, infatti, aveva chiesto esplicitamente la presenza della sola madre di Lucas, minacciando di annullare lo scambio e di mettere a rischio la vita sia di Lucas che di Miguel.

Ritorno a Las Sabinas: Raúl Mérida interpreta Álex

Anticipazioni di Ritorno a Las Sabinas: Alex punta il dito contro Paca per l'omicidio di Óscar

Miguel e Gracia si recano all'appuntamento con il rapitore, che non gradisce la presenza di Larrea e minaccia di uccidere Lucas. La situazione rischia di precipitare ulteriormente con l'arrivo della Guardia Civil, allertata da Esther. Fortunatamente, le cose prendono rapidamente una piega favorevole e Lucas viene liberato, potendo finalmente tornare a casa.

Nel frattempo, Gracia, rientra in possesso dei soldi che aveva raccolto per il rapitore di suo figlio. Con questa somma si reca da Paca con l'intenzione di riacquistare le terre che aveva venduto in precedenza per pagare il rapitore. Tuttavia, Paca, ora completamente concentrata sull'espansione del proprio potere territoriale, rifiuta categoricamente la sua proposta.

Alex si presenta da Tano con la richiesta che il Comune intervenga immediatamente per bloccare il progetto minerario portato avanti da Paca Utrera. Secondo lui, si tratta di un piano altamente dannoso per l'ambiente e, senza mezzi termini, accusa la donna di essere indirettamente responsabile anche della tragica morte di Óscar. A quel punto, Tano, pur comprendendo la sua rabbia, lo invita a rivolgersi direttamente alla Guardia Civil.