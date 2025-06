Ritorno a Las Sabinas anticipazioni 2 giugno: Paca vuole fermare Gracia, Manuela segue una nuova pista

Nel prossimo episodio della soap spagnola in onda su Rai 1: L'ictus di Emilio cambia gli equilibri familiari, Gracia e Paloma assumono Wilson per aiutarlo.

Ritorno a Las Sabinas prosegue domani lunedì 2 giugno con un nuovo episodio in onda come sempre alle 16:00 su Rai 1 e in streaming su RaiPlay. In questa puntata di Regreso a Las Sabinas, questo il titolo originale della soap: Lucas, Julia, figli di Gracia, conoscono la giovane Lucía.

Nell'episodio precedente

Paca vuole appropriarsi delle terre di Emilio, approfittando del suo precario stato di salute, ed espandere così il suo dominio. Nonostante ciò, la donna intuisce che c'è qualcosa di ambiguo tra Miguel e Gracia, fidanzato di sua figlia Esther. Tuttavia, decide momentaneamente di non approfondire la questione per restare concentrata sul suo piano.

Nel frattempo, proseguono le indagini della polizia per scoprire chi ha assassinato Óscar. Manuela, la più determinata nella ricerca della verità, dopo aver interrogato Richi e Jiménez e parlato con Álex, riesce a ottenere nuove informazioni fondamentali per risolvere il caso e compie un importante passo avanti grazie all'aiuto di Paloma.

Ritorno a Las Sabinas: Paca è interpretata da María Casal

Anticipazioni di Ritorno a Las Sabinas: Paca ha un piano per difendere Esther

Dopo il ritorno di Gracia, Esther ha visto il suo fidanzamento entrare in crisi proprio a ridosso del matrimonio. Miguel, infatti, non ha mai dimenticato il suo primo grande amore, e Gracia, il cui matrimonio è in frantumi dopo aver scoperto il tradimento del marito Antón, sembra ricambiare il sentimento. Esther, appena rientrata da una conferenza legata al suo lavoro di dottoressa, ha ormai le idee chiare sia sul proprio futuro che sul matrimonio.

Nel frattempo, proseguono le indagini sulla morte di Óscar. Manuela, la poliziotta incaricata del caso, dopo aver interrogato Richi e Jiménez e parlato con Paloma, inizia a sospettare che la morte di Óscar non sia stata causata da un suicidio né da un incidente, come inizialmente ipotizzato.

Emilio è stato dimesso dall'ospedale dopo l'ictus che lo aveva colpito, ma le sue condizioni restano ancora fragili. Per questo motivo, Gracia e Paloma decidono di assumere Wilson per assisterlo, nonostante la riluttanza del padre.

Julia e Lucas, intanto, fanno la conoscenza di Lucía, mentre Paca - intuendo che tra Gracia e Miguel ci sia qualcosa di più di una semplice amicizia - decide di intervenire per salvare il fidanzamento di sua figlia Esther.