Ritorno a Las Sabinas anticipazioni 19 maggio: Gracia e Paloma Molina tornano a casa

Dopo diverse false partenze causate dalla scomparsa di Papa Francesco e dalla successiva elezione del nuovo Pontefice, Ritorno a Las Sabinas approda finalmente su Rai 1. L'attesa soap spagnola andrà in onda domani lunedì 19 maggio alle ore 16:00 e ci terrà compagnia per 14 settimane. La serie, composta da 70 episodi, è stata trasmessa originariamente sulla piattaforma Disney+ ed è stata concepita come autoconclusiva, senza una seconda stagione prevista.

Anticipazioni di Ritorno a Las Sabinas, Esther e Donna Paca: le rivali pronte a tutto

Dopo anni di assenza, Gracia Molina torna nel suo paese natale, Las Sabinas, accompagnata dalla sorella Paloma. Non si tratta di un ritorno dettato dalla nostalgia, bensì da una motivazione urgente: il padre Don Emilio, figura centrale e patriarca della famiglia, è gravemente malato.

Ma Las Sabinas non è solo il luogo dei ricordi. A vivere lì c'è ancora Miguel Larrea, il primo amore di Gracia, oggi legato sentimentalmente a Esther Ruiz, figlia di Donna Paca Utrera, una delle donne più influenti del luogo. Donna Paca è disposta a tutto pur di proteggere il futuro della figlia, anche a costo di ostacolare il passato.

Miguel Larrea Mellado, interpretato da Andrés Velencoso

La nuova soap del pomeriggio di Rai 1: Trama

Ritorno a Las Sabinas ha fatto il suo debutto su Disney+ l'11 ottobre 2024, con una messa in onda quotidiana terminata il 10 gennaio 2025. La storia ruota attorno alle sorelle Molina, Gracia e Paloma, che fanno ritorno a Manterana, il villaggio d'origine, per affrontare le difficoltà familiari legate alla malattia del padre.

L'arrivo in paese farà riaffiorare vecchie ferite, amori mai dimenticati, e segreti rimasti sepolti per anni. Una narrazione che intreccia sentimenti, tradimenti, rivalità e misteri, offrendo un mix perfetto per gli appassionati delle soap pomeridiane.

Nel cast spiccano nomi noti come Celia Freijeiro, Olivia Molina e Andrés Velencoso. Le riprese si sono svolte in Catalogna, in particolare nei suggestivi scenari del villaggio di Riell e nella cittadina costiera di Sant Andreu de Llavaneres.