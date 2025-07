Ritorno a Las Sabinas anticipazioni 18 luglio: Tano sparisce nel giorno delle nozze dopo un litigio con Miguel

Ritorno a Las Sabinas prosegue domani con due episodi nella sua nuova collocazione, la serie va in onda a partire dalle ore 8.45 su Rai 2 e sarà disponibile in streaming su RaiPlay. Nella prossima puntata di Regreso a Las Sabinas, questo è il titolo originale della soap: Colpi di scena a Manterana: Tano scompare prima del sì, Tomás spia Gracia e Miguel, e Paloma si allontana da Richi. Intanto, Esther rivela a Miguel qualcosa di sconvolgente.

Nell'episodio precedente

Miguel, Esther e Lucía lasciano El Acebuche, abbandonando Paca sola nella tenuta. L'unica che potrebbe restare con lei è Laura, ma le sue figlie, Gracia e Paloma, la pregano di non lasciare Las Sabinas. Intanto Emilio teme di rivivere un dolore del passato: anni fa Laura lo aveva lasciato per Paca, e ora potrebbe accadere di nuovo.

Manuela, sconvolta, fatica a trovare serenità: Jiménez è stato arrestato per l'omicidio di Álex, ma lei deve ancora elaborare il lutto per l'uomo che amava. La storia si avvicina alla vigilia del matrimonio tra Tano e García, previsto tra due giorni. Miguel, fratello dello sposo ed ex di Gracia, scrive un discorso, ma i suoi sentimenti per lei riaffiorano. Intanto le sorelle Molina fondano Ecorana, una cooperativa agricola che promette di cambiare Las Sabinas.

Ritorno a Las Sabinas: Jordi Coll interpreta Tomás Robledo

Anticipazioni di Ritorno a Las Sabinas: Richi in crisi, Paloma sembra distante

I preparativi per il matrimonio tra Tano e Gracia procedono, ma un imprevisto è dietro l'angolo. Tomás, nel tentativo di riconquistare la fiducia di Paca Utrera, si aggira con discrezione nei pressi della tenuta. È proprio lì che sorprende Gracia e Miguel mentre escono insieme dalla cooperativa Ecorana, visibilmente sconvolti.

La scena spinge Tomás a farsi delle domande e, senza esitare, decide di riferire tutto a Paca. Nel frattempo, Miguel e Tano si scontrano ancora una volta, alimentando ulteriori tensioni. Richi, sempre più coinvolto sentimentalmente con Paloma, inizia a sospettare che la più giovane delle sorelle Molina non ricambi i suoi sentimenti.

Il giorno delle nozze finalmente arriva, ma accade l'impensabile: Tano sparisce nel nulla. Nessuno sa dove sia andato, e in molti iniziano a temere per la sua incolumità, soprattutto alla luce degli ultimi avvenimenti accaduti a Manterana. Miguel, tuttavia, è convinto che l'assenza dello sposo sia legata alla discussione avvenuta proprio con lui a causa di Gracia.

Mentre Paloma Molina si incontra con Wilson e Emilio si rivede con Silvia, entrambi si lasciano andare ai ricordi, criticando apertamente Paca. Quest'ultima, intanto, valuta seriamente di presentarsi al matrimonio accompagnando Laura. Nel frattempo, Esther sorprende Miguel con una notizia del tutto inaspettata, destinata a cambiare le carte in tavola.